Acabar con la esterilización forzosa para avanzar en igualdad

Que, en pleno siglo XXI, en España se puedan llevar a cabo esterilizaciones forzadas puede parecer algo propio del pasado. Pero nuestro Código Penal permite, todavía hoy, la esterilización forzosa de personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Una excepción que afecta a mujeres a las que se impide ser madres por la fuerza.

Es sorprendente que en una democracia avanzada se haya hecho caso omiso del derecho a formar una familia de las personas con discapacidad. La esterilización forzosa vulnera los Derechos Humanos, la Convención sobre Personas con Discapacidad y también el Convenio de Estambul contra la violencia machista. Por eso, desde Ciudadanos teníamos claro que no podíamos perder ni un minuto más para ajustar nuestro marco legal a las recomendaciones de los organismos internacionales.

"He escuchado testimonios de personas esterilizadas contra su voluntad y no tengo palabras para transmitir su dolor"

Esta reforma supone un gran avance para muchas mujeres que, con esta ley, tendrán garantizado su derecho a ser madres. En mi labor parlamentaria he podido escuchar los testimonios de personas que han sido esterilizadas contra su voluntad y no tengo palabras para transmitir su dolor.

Creo firmemente en la igualdad de todas las personas, y por ese objetivo he trabajado sin descanso desde que estudié Derecho. Por ello, me siento profundamente orgullosa de haber promovido esta reforma. Una iniciativa que desde hace años impulsa el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) y, particularmente, por Cermi Mujeres, y que encara su votación final en el Congreso este jueves. De ahí pasará al Senado y en no más de un mes se convertirá en ley.

Estamos muy satisfechos de haber logrado que esta reforma salga adelante con un gran acuerdo político que supone una muestra de una responsabilidad y altura de miras que hoy son más necesarias que nunca frente a la pandemia. Desde Ciudadanos nunca dejaremos de trabajar por este espíritu de acuerdo para lograr reformas que mejoren la vida de los ciudadanos. En eso consiste la Política Útil.