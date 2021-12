Avanzar en derechos, también de los animales

El día 2 de diciembre el Congreso de los diputados y diputadas aprobó definitivamente la modificación del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales. Un trámite parlamentario importante que se inició en el 2015 cuando la sociedad civil, mediante el Observatorio Justicia y Defensa Animal, presentó 500.000 firmas en el Congreso para que se tramitara. Una vez más, la sociedad ha ido por delante de los que legislamos.

Esta modificación es histórica por lo que significa para los animales y las personas que los quieren, pero también lo es porque se demuestra una vez más que se puede legislar desde la empatía y el respeto. Que la política nos puede y debe servir para construir y unir, en lugar de para crispar y enfrentar.

"La sensibilidad hacia el planeta y hacia el resto de animales ha cambiado mucho en los últimos años, y es obvio que se tiene que legislar en esa dirección"

La aprobación definitiva de la modificación del Código Civil implica que los animales no serán considerados legalmente cosas y serán considerados seres sintientes, seres dotados de sensibilidad, como es obvio y evidente para la gran mayoría de personas.

Gracias a esta modificación se regulará la custodia compartida de los animales en caso de divorcio y separación, se impedirá que sean embargados o hipotecados, se luchará para que no sean abandonados y no les causemos sufrimiento y dolor, no podrán ser utilizados como una herramienta más para ejercer violencia de género, y se dispondrá de ellos por testamento. Todo ello teniendo siempre en cuenta su bienestar y protección.

Ya era hora de que en nuestro país se diese un paso adelante en materia de protección y bienestar animal. Más aún cuando ni tan siquiera somos muy innovadores, ya que países de nuestro entorno como Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia o Portugal ya lo recogen en sus leyes.

Desde el 10 de diciembre de 1997 se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales para concienciar, difundir y hacer cumplir sus derechos. Además, la sensibilidad hacia el planeta y hacia el resto de animales ha cambiado mucho en los últimos años, y es obvio que se tiene que legislar en esa dirección. Ya lo hicimos con la ley de transición energética y cambio climático y ahora lo hacemos con modificaciones legislativas en favor de los animales.

Se tiene que legislar con ambición y sin complejos en el ámbito de la protección animal, porque como ya he comentado en varias ocasiones, la sociedad avanza de manera decidida hacia sociedades igualitarias y respetuosas con el medio ambiente, y también lo hace hacia sociedades más animalistas. Tenemos la obligación y el deber de escucharla y legislar en esa línea. Son muchos y muchas los que esperan que lo hagamos.