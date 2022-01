'Sálvame' y lo que esconde su táctica de cebar noticias que ya son públicas como primicias desconocidas

Kiko Hernández interrumpe Sálvame y anuncia que tiene una ruptura "bomba" y va a dar la noticia durante la tarde. "Me acaba de llegar que una pareja muy famosa a roto", dice con cara de intensidad. Está creando un cebo para atrapar la atención del espectador.

Pero, en realidad, la noticia que tiene entre manos ya es pública y la ha confirmado la propia protagonista, Tamara Gorro, en sus redes sociales. Pero Hernández dice que todavía no la puede decir, pues la tiene que "contrastar" mientras que mira atentamente su móvil. Más teatralización "periodística". Lo mismo sucede hace unos días con la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid. Los de Sálvame se mantienen horas con la incógnita, aunque esté ya publicado en medios.

Es la nueva táctica de Sálvame para subir la audiencia: cebar noticias que ya son públicas pero que ellos venden como desconocidas. Y lo pueden hacer sin titubear. Porque en un tiempo en el que parece que todo se sabe al segundo en Twitter o Instagram, hay un enorme público que no se entera de algo hasta que se lo cuentan en la tele generalista, permitiéndose además engordarlo con pompa y el reclamo de lo nunca visto.

Incluso especulan sobre cuál será tal información de calado sin ninguna prisa. Porque su público potencial no va a ir a Twitter de ninguna manera. Es elocuente sobre cómo habitar en las redes sociales puede desvirtuar la conversación real de la calle. Da la sensación de que todo el mundo habla de lo que se comenta en Twitter, pero no. La mayor parte de la población está ajena. Hay muchas personas que no tienen ni Instagram ni Twitter ni lo necesitan en su día a día.

En Telecinco lo saben y, ahora, indagan en esta dinámica de vender como hallazgos en primicia lo que ya es público y notorio. Y personajes como Kiko Hernández ya tienen desde hace años interiorizado cómo sobreactuar su cara de asombro. Aunque a estas alturas no se asombre por nada.