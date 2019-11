Privacidad: ¿susto o muerte?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) pretende utilizar los detalles de uso ‘anonimizados’ de los móviles españoles y se ha montado una buena. Tanto, que muchos usuarios ya tienen un plan para evitar que el INE se sirva de sus datos en este proyecto que pretende estudiar las pautas de desplazamiento de los españoles o las realidades de la España vaciada.

Tanto el INE como las operadoras a las que el instituto comprará los datos por medio millón de euros (Movistar, Vodafone y Orange) han asegurado que la información será anónima y estadística, como exige la Ley de Protección de Datos. El INE –afirman– solo obtendrá la cifra de móviles presentes en cada ‘celda’, es decir en cada zona cubierta por una antena de las operadoras participantes y cada día del estudio (en noviembre, diciembre, julio y agosto). Nada de números de teléfono y menos aún de nombres.

Pero algunos expertos no están convencidos. David de Maeztu dice que las operadoras no podrían siquiera guardar esos datos (menos aún venderlos) salvo para su propio servicio. Y otros expertos no se fían de su anonimato. Hacen bien todos en fiscalizar esta operación por parte de una institución pública, que está obligada a dar cuenta transparente de sus acciones en un Estado democrático.

Pero resulta curiosa la sobrerreacción de algunos ciudadanos/comentaristas cuando se compara con la naturalidad con la que casi todo el mundo comparte sistemáticamente fotografías, opiniones, datos médicos o localización geográfica –con nombre y apellidos– en redes sociales y otros servicios privados.

¿No les inquieta más la capacidad infinita de perfilado ideológico personal que permite Facebook a las campañas políticas en estas elecciones? ¿O el seguimiento de los datos médicos de millones de usuarios que podrá hacer Google con su compra de Fitbit? Espero que seamos capaces también de fiscalizarlo.