Responsabilidad

Semana de presupuestos entre el aumento casi exponencial de la preocupación por la nueva ola de la Covid que ya, desgraciadamente, tenemos aquí.

Es obvio que a la mayoría de los ciudadanos los presupuestos nos angustian tanto que apenas dormimos, ¿verdad? Pero, lo quieran o no, lo crean o no, todos dependemos de esos dichosos presupuestos, los del estado y los de las comunidades autónomas. De ellos cuelgan muchas, muchísimas cosas. Por eso es la ley más importante del año y por eso cuando un ejecutivo no consigue aprobarlas, lo propio es que se vaya a elecciones anticipadas.

Con los presupuestos, volvió el día de la marmota en Cataluña donde se quiere que una organización que persigue la inestabilidad sea la que garantice la estabilidad, es decir, la cuadratura del círculo. Y cada vez que se intenta, cada vez pasa lo mismo, pero da igual, no se quiere aprender del pasado ni de los presidentes que la misma organización, la CUP, mandó a la papelera de la historia.

Hubiera sido de auténticos irresponsables que, a la espera de los fondos europeos de recuperación, la Generalitat no hubiera podido aprobar sus presupuestos. De auténticos irresponsables. Pero bueno, ya se sabe que aquí nos pone la rauxa.

No se quiere aprender del pasado ni de los presidentes que la misma organización, la CUP, mandó a la papelera de la historia

Al final, han sido ERC y los comunes los que, a disgusto de los de Puigdemont, han salvado los muebles. Y eso que el responsable de presentar los presupuestos es un conseller de Junts. Lo dicho: surrealismo puro.

Que yo sepa, los de ERC están hasta el gorro de los vaivenes continuos hacia ninguna parte de Junts. Habría que recordar que Aragonès puede, desde el 22 de diciembre, convocar elecciones.

De irresponsables también hubiera sido que en las Cortes tampoco hubieran podido tramitarse los presupuestos generales del estado. Así es que, al final, las cuentas de Pedro Sánchez podrán empezar a tramitarse con el apoyo de los mismos que lo invistieron presidente.