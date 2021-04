Respetar al otro

La agresión homófoba de Alicante no es un hecho aislado, lamentablemente el delito de odio no deja de crecer en nuestro país especialmente por razones de orientación sexual e identidad de género, que ha aumentado 8,6% en un año. Pero reitero, no es aislado, suben las agresiones en general y debemos abordar cómo atajar la cultura del rechazo a todo el que es diferente a nosotros antes de que se nos vaya de las manos. Si es que no es ya demasiado tarde.