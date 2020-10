Relato contra Madrid en 8 actos

Después de ocho meses de la terrible irrupción del COVID-19 en nuestras vidas, tenemos una cierta perspectiva de cuál ha sido el tratamiento que han dado la izquierda y el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid durante todo este tiempo.

Si se hace un mínimo seguimiento de los mensajes que mes a mes ha ido lanzando la izquierda en general y el Gobierno en particular contra la Comunidad de Madrid, y muy especialmente contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el resultado es muy impactante. Porque nos encontramos una sorprendente concatenación de aspectos en los que se han centrado y alineado todos sus ataques con gran precisión, coordinación e intensidad.

Estos ataques han obviado en todo momento a cualquier otra región española, aunque hubiera en muchos casos y en cada momento idénticas razones para hacerlo, o incluso peores, como Navarra, La Rioja o Aragón. Cada uno de estos mensajes ocupó horas y horas de tertulias, páginas y páginas de periódicos y miles y miles de noticias en todos los medios de comunicación.

Me sitúo en marzo, antes del 8-M, cuando la Comunidad fue la primera en cerrar los colegios o restringir las visitas a las residencias. Aquí vino la primera gran oleada de críticas, y se acusó a Madrid de exagerar en el caso de los colegios y de falta de sensibilidad en el de las residencias. El tiempo y la imitación general demostró lo justificado de ambas decisiones.

La siguiente oleada de críticas se centró en las UCIS, y se pasaron semanas atacando a Madrid, y solo a Madrid, de tener pocas camas disponibles, a pesar de que precisamente Madrid llegó a prácticamente triplicar el número de este tipo de camas.

Cuando se vio que esta línea de ataque no daba más de sí, cambiaron de tercio: ahora era la falta de materiales de protección. Poco importa que fuera el propio Gobierno el responsable directo del desabastecimiento general con su fracasada centralización de compras. Este mes tocó escuchar burlas sobre la supuesta incapacidad de la Comunidad para traer aviones con tan necesario material de protección. 24 aviones después, tocaba cambiar de línea de ataque.

Y así llegamos a las residencias. Aquí se centró toda la artillería, obviando la situación general de España. Al parecer, el problema solo estaba en Madrid. Desgraciadamente, el 66% de los fallecidos en España fue en residencias. En Madrid este porcentaje era del 32%. En otras CC.AA., como Aragón o Extremadura, el porcentaje supera el 85%, pero de ellas no decía nada esta izquierda. En otras, el porcentaje era superior al 60%, como Cantabria, Navarra o Asturias. Sin embargo, el objetivo de toda la crítica era Madrid, con un 32%.

Después llegamos al momento de la desescalada. Un supuesto Comité de Expertos decidió que Madrid no debía pasar de fase. Se trataba de poner de relieve lo mal que gestionaba Madrid y a la vista de los hechos, cabe pensar que alguna otra intención.

Posteriormente llegó el momento de la falta de sanitarios y la situación laboral de los médicos residentes y de la Atención Primaria, con incitación a la huelga incluida.

Y lo siguiente fue otro de los grandes temas: los tests. Unas veces porque se hacían –como en Torrejón, que el propio Ayuntamiento costeó- y otras porque no se hacían –como en Alcorcón, a pesar de que el Ayuntamiento había dicho que no hacía tests “porque los tests no curan”-. Los tests se convirtieron en un nuevo argumento de ataque contra la Comunidad de Madrid.

Y así hemos llegado al momento actual, donde la línea de ataque gubernamental y de la izquierda son los datos. Se trata de cuestionar la información oficial de la Comunidad para sembrar la duda sobre su veracidad y desacreditar así cualquier avance. Se atreve a cuestionar los datos el Gobierno que sigue negando la cifra oficial de fallecidos en España, que superan ya desgraciadamente los 58.000, y que dijo que solo habría un par de contagios en España. Ese mismo Gobierno. Lo ocurrido el 5 de octubre, con un extraño aumento de los casos, aún por justificar, es un ejemplo preocupante. Sobre esta base, la de un singular manejo de los datos, el Gobierno decidió volver a decretar el Estado de Alarma en Madrid, justo cuando los ingresos habían comenzado a descender, en la última semana de septiembre, tras las restricciones autonómicas.

En definitiva, el relato construido contra la Comunidad de Madrid se ha ido escribiendo por capítulos, que he tratado de repasar someramente: cierre de colegios y restricción de visitas a residencias, falta de camas en UCIS, falta de materiales de protección, situación en las residencias, trabas en la desescalada, situación de los sanitarios, realización de los tests y cuestionamiento de los datos con Decreto de Alarma incluido.

Así han ido concentrando todas las terminales de la izquierda sus ataques a la Comunidad de Madrid. Sirva este artículo, aunque sólo sea eso, para diseccionar este gran ejercicio de ingeniería informativa y política. Ojalá todos los esfuerzos dedicados a realizarlo se hubieran destinado a combatir más eficazmente esta maldita pandemia. Tal vez se trataba de utilizar a Madrid para desviar la atención de una desafortunada gestión nacional. Y eso a pesar de que en un mes Madrid ha reducido a la mitad el número de contagios, ya en el entorno de los 400 por cada 100.000 habitantes.

Por desgracia, esta pandemia no ha acabado. Confiemos en que los siguientes capítulos solo traten de la unión de todas las Administraciones en la lucha contra el virus y su derrota definitiva, y no en la obsesión del Gobierno central contra la Comunidad de Madrid, que siempre ha estado y estará dispuesta a cooperar mirando adelante y sumando fuerzas en defensa de la salud de los ciudadanos.

BIO | David Pérez es consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid