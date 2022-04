Reducir diputados: ¿recorte en gasto o en democracia?

La política madrileña de las últimas semanas ha estado marcada por dos evidencias y una polémica. La primera evidencia ha venido de la mano de la fiscalía europea, que también quiere investigar los contratos irregulares del hermano de la presidenta. A falta de una, dos fiscalías siguen estrechando el cerco sobre Ayuso y el lucro presuntamente corrupto con dinero público de sus amigos y familiares. La segunda han sido los dramáticos datos de desigualdad. Nuestra región está partida en dos. Los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Y la clase media está en peligro de extinción. Solo un dato extraído del informe de Cáritas, desde 2018 hasta 2021 las rentas de los madrileños más ricos han aumentado en un 18% mientras que las de los más pobres han disminuido en un 21%. Las familias que antes contaban con 1000 euros para llegar a fin de mes, ahora solo disponen de 790, eso sin contar la inflación. Ahí no hay debate por mucho que algunos lo busquen con impresentables salidas de tono, como el portavoz del gobierno de Ayuso que se preguntaba: "¿Dónde están los pobres? Que no los veo".

Donde sí hay debate es en la propuesta de VOX y PP sobre recortar diputados. Pretenden que pasemos de 136 a 91. Lo que supondría, como mucho, que haya 45 diputados en la oposición y un ahorro del 0,01% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Cifras irrisorias que mermarían al poder legislativo y romperían con el equilibrio entre poderes, es decir, quebrarían la base sobre la que se sustentan las democracias occidentales.

Y es que un gobierno tan opaco y sobredimensionado como el de Ayuso, con 143 altos cargos y 241 asesores —a los que por cierto la presidenta les ha subido un 20% el sueldo—, no se podría controlar si reducimos tan drásticamente el número de diputados.

Las funciones clave de los parlamentarios son el control al gobierno, la proposición de iniciativas y la creación o modificación de leyes. Por ejemplo, entre nuestras funciones está exigir explicaciones sobre los contratos del hermanísimo o el despido de 6.000 sanitarios; proponer iniciativas o enmendar las que trae el Gobierno, como pudieron ser las más de 3000 enmiendas que presentamos a los últimos presupuestos, después de haber recorrido la Comunidad de Madrid escuchando a los vecinos. Es llamativo que el grupo proponente de este recorte, Vox, solo hiciera 9 enmiendas a los presupuestos y su control al gobierno de Ayuso brille por su ausencia. Igual a ellos sí les sobran diputados, pero es porque prefieren dedicarse a otras cosas en vez de cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Nosotros recogemos el guante y le ofrecemos una propuesta al Gobierno de Ayuso, porque si de verdad quisiera ahorrar podría hacerlo sin recortar en democracia. Le hemos propuesto que reduzca los 384 nombramientos del gobierno y que cancele la subida del 20% a unos sueldos de altos cargos puestos a dedo que llegan a los 5.000 euros al mes. Si esto no le convence, también le sugerimos que cierre chiringuitos, aunque eso suponga que el señor Toni Cantó se quede sin su sueldo Nescafé. Pero nos tememos que no lo harán porque perderían el objetivo que está detrás de este juego de trileros que se traen y que no es otro que recortar en democracia para ganar en impunidad.