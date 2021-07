Pasado, de moda

Para muchos el verano es playa, para mí, familia. Una cita obligada y elegida en la que los Marín Fraile compartimos unos días juntos. Ni yo ni mis hermanos tenemos hijos, pero sí una idea de familia arraigada que nos enorgullece y disfrutamos, con las miserias familiares correspondientes que, en nuestro caso, siempre son perdonables. Días salpicados de conceptos, la memoria de los que no están, el pasado familiar, el presente. Ideas que planean también en Feria, el libro de Ana Iris Simón que estoy leyendo.

"Envidio la vida que llevaron mis padres", dice la autora, con esa nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor. Mis padres, a mi edad, como los de ella, tenían tres hijos, un piso propio, un coche, dos trabajos fijos y una cuenta de ahorros. Yo hoy solo tengo lo último y escasa. Yo, a su edad, he cambiado de trabajo muchas veces, tenido unas cuantas parejas, viajado a muchos países, estudiado una carrera, pero sobre todo he tenido la suerte de poder elegir y lo he hecho. Yo, al contrario que Simón, no envidio a mis progenitores, sabiendo que, además de grandes padres, han sido y son felices, pero no pudieron elegir.

Yo no soy madre, pero creo firmemente en la familia, no tengo hipoteca, pero cuido de los míos, no tengo trabajo estable porque decidí dejar mi puesto fijo, no tengo coche porque quise vender el mío, no me he casado porque no necesito papeles que confirmen mi compromiso. Hoy soy periodista porque lo elegí. Se ha degradado la vida, pero la capacidad de elección también es calidad de vida. Yo elijo la memoria a la nostalgia, que me ayuda a recordar quien soy, pero no a añorar el pasado, que no creo que fuese mejor, solo era distinto y a veces, más estrecho.