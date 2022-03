¿Es el eufemismo? Que se ponga

Gila ya lo decía "¿Es el enemigo? Que se ponga". Sí, lo es, pero me refiero a uno más sutil al que nos enfrentamos cada día, el eufemismo. La guerra de Rusia contra Ucrania ha vuelto a sacar del armario muchas de esas expresiones que son fondo de armario de disfraces de políticos y medios de comunicación. Ya conocemos los clásicos como "conflicto armado" en vez de guerra o "daños colaterales" en vez de muertos y muertas. Hemos escuchado cómo se hace la guerra "en nombre de la paz", la "guerra justa" o "guerra contra el terror", cuando es la propia guerra la que lo provoca.

Las consecuencias de los bombardeos para muchos significan la muerte, o si lo prefieren, personas con "heridas incompatibles con la vida".

Se mata por razones de patria porque no hay asesinos sino "patriotas". No existen ejecuciones de opositores, sino "recorte de los derechos de la oposición política". Las consecuencias de los bombardeos para muchos significan la muerte, o si lo prefieren, personas con "heridas incompatibles con la vida". A otros les obliga a huir de su país, o pueden llamarlo "movilidad exterior". Y para los más afortunados, los efectos se traducen en una crisis galopante que, como suena feo, se hace llamar "desaceleración" o "recesión", pero si todavía ven que les chirría el oído con la cruda realidad, digan "crecimiento negativo".

Supongo que ya han ido al supermercado o pagado la factura de la luz y se habrán dado cuenta del "gravamen adicional", que viene a ser un sablazo en sus bolsillos. Y como sufrir la inflación suena demasiado rudo, preferimos un "reacomodamiento de los precios de los productos". Podría decirles que los eufemismos me "causan recelo" por lo que esconden, pero la realidad es que me asquean, como la guerra, donde algunas armas no son letales, pero son muy peligrosas. Contribuyamos al alto el fuego.