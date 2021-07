Nuevo reparto de carteras y otra vez a bailar con la más fea o el más feo, y que conste que utilizo la expresión de manera figurada, es verdad que Miquel Iceta no es un dandy, pero aludir al físico siempre me ha parecido una ordinariez. Me pasa como con la patria, que como son cosas que te tocan al azar y no se eligen, pues lo de sentir orgullo se me hace complicado. Pues eso, que de nuevo la cartera de Cultura es la fea o el feo con el que nadie quiere bailar, tanto es así, que para ponerla más guapa la juntan con Deporte, que ya saben que el ejercicio siempre es bueno para mejorar el físico. Y de físico Iceta no va mal, demostró con creces ser un avezado bailarín, y se le intuye más cintura que su predecesor, claro, que a pesar de su gusto taurino no echó ni un capote al sector.

Así que al final va a resultar que la fea o el feo no es tan feo si la que estaba antes era horrorosa. Pero lo que sí es feo, es prejuzgar, así que démosle el beneficio de la duda con los frentes que tiene abiertos: la Ley de Mecenazgo, el Estatuto del artista, los derechos de autor o el apoyo a la creación con incentivos fiscales, entre otros muchos. Esperemos que la experiencia que acumula en Política Territorial le sirva para conquistar un territorio desconocido, inhóspito para casi todos los que pasan por esta cartera, de la A a la Iceta. Un territorio habitado por extraños seres: artistas, intelectuales, gestores, que se preocupan por banalidades como la cultura.

Una cartera vacía de contenido desde hace mucho tiempo, que solo sirve para pasear como un ‘Luisvi’, quizá sería mejor cambiarla por la bolsa de deporte y llenarla de balones, porque de nuevo esto huele a que nos han colado otro gol.