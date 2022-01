Las reglas estaban claras: si no te vacunas, no puedes viajar a Australia y menos jugar su Abierto de tenis. Lo avisó el Gobierno al torneo, que hizo la vista gorda y coló a Djokovic, número uno del mundo con la raqueta pero no tanto con su azotea. Y ahora, pasa lo que pasa: que no te quieres vacunar, pues bien, atente a las consecuencias, ajo y agua.