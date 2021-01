Qué mal huele

Lejos quedan los tiempos en que se descubrían vacunas casi perfectas y se aseguraba un reparto equitativo entre todos. El horizonte se despejaba y volvíamos a ser felices... pero somos humanos y nuestros instintos tienden a fastidiarlo todo: la efectividad parece que no era tan efectiva, el reparto igualitario desapareció en cuanto los países más pudientes tiraron de billetes para asegurar sus reservas, las farmacéuticas decidieron que vacunar no es urgencia sino negocio y en España se demostró que dinero y poder no dan la felicidad, pero acercan la jeringuilla y mejoran la salud.