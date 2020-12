Simón nos aconseja no relajarnos, Illa nos sugiere que extrememos las precauciones y Sánchez nos pide que mejor en casita, y exhiben un torrente de cifras que comienzan a cobrar forma de tercera ola. Y digo yo, si tan mal estamos, no dejen el marrón en manos de las Comunidades: ordenen, que para eso mandan y se les paga. En este caso, lavarse las manos no puede ser una opción.