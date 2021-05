Él no quería ser candidato, pero tuvo que querer. Él no quería pactar con "ese Iglesias", pero tuvo que querer. Él no quería subir impuestos, pero medio tuvo que querer. Él no quiso la campaña que le diseñaron, pero tuvo que querer. Y en la noche electoral, él salió a dar la cara, solo. ¿Y saben por qué? Porque quien le obligó a ‘tener que...’ no quería.