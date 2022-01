Arrancamos el año 2022 con una sexta ola que aún parece que no llega a su pico, con el precio de la luz y del gas por las nubes y con una subida de precios en productos y servicios que hace que llegar a fin de mes para millones de personas en España sea un reto imposible de lograr.

Los datos nos muestran una realidad que es imposible negar. En España 616.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso mensual actualmente. Tan solo durante el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa.

Los datos en seco, a veces, no nos explican qué historias y realidades hay detrás. Detrás de estos datos hay más de un millón de personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no pueden permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada, no disponen de una lavadora y/o tienen retrasos en el pago de facturas de consumo de gas, alquiler o luz, por ejemplo. Paradójicamente, en el mismo país, y en el mismo periodo de tiempo, los 23 principales milmillonarios españoles han visto crecer su riqueza en un 29%.

El impacto de la Covid-19 no ha sido el mismo para toda la población que vive en España. A pesar de los ERTE, del Ingreso Mínimo Vital y de otras medidas sociales que se han activado, son muchos los hogares y las personas que lo están pasando realmente mal y que no están en ninguna lógica de recuperación o salida de la crisis actual. A muchas de estas personas que están sufriendo los efectos de la crisis, les llueve sobre mojado.

Es responsabilidad de todos los actores políticos actuar pensando en el colectivo de la población, pero sobre todo teniendo muy en cuenta a los más afectados. l