Además de ser una famosa canción de Fito Páez y Joaquín Sabina, podría ser el lema que resume muy bien lo que viven miles de familias en el Corredor Seco de Guatemala. Viajé a esa región del país hace unas semanas. Acompañaba a una periodista para visitar comunidades que apoyamos desde Oxfam Intermon a través de varios proyectos de asistencia humanitaria. Ella hacía las entrevistas. Yo me mantenía atrás observando, escuchando testimonios de mujeres, luchadoras incansables, que día tras día se enfrentan al gran reto de qué hacer para poder dar de comer a sus hijos.

Algunas caminan horas para cortar leña y venderla; trabajan en el campo como obreras agrícolas, acarrean agua en tinajas caminando distancias enormes. Cada día se reinventan a sí mismas, apenas duermen ni descansan y priorizan que sus hijos coman antes de llevarse algo al estómago.

El Gobierno apenas invierte en políticas públicas. No hay infraestructura, y la salud y la educación son casi inexistentes

A pesar de tanto esfuerzo, sus hijos no logran tener una alimentación sana y equilibrada y algunos padecen de desnutrición crónica infantil. Se enfrentan a un sistema de desigualdad y pobreza extrema, donde el Estado no está actuando de forma eficiente para erradicar esta situación. Son zonas donde el Gobierno apenas invierte en políticas públicas donde no hay infraestructura y donde la salud y la educación son prácticamente inexistentes.

Sumado a este abandono, llega el cambio climático. Sus paupérrimas cosechas se ven ahogadas por el impacto de la época de lluvias. Lo poco que logran sembrar lo pudren tormentas y lluvias intensas. Aunque llueve sobre mojado, existen soluciones. Desde Oxfam Intermon, en alianza con organizaciones locales, estamos trabajando para lograrlo, pero necesitamos que el Gobierno también actúe. Para ello, la acción de cada ciudadano y ciudadana suma.