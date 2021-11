Primera carta a mi hijo Omar

Mi querido Omar. Contemplo tu hermosa foto en la pantalla de mi teléfono y de mí escapa un lamento de rabia y desesperación por el amor que sentí por ti ya desde antes de que nacieras, el amor de una madre. Desde aquí, a miles de kilómetros en la tierra del exilio junto a tu recuerdo, me traslado mentalmente siete años atrás, cuando aún estabas en mi vientre y esperaba tu llegada con tremenda alegría. Pero ahora que me he alejado de ti, la desesperación, la pena, el enojo, la depresión, la ansiedad y la amargura se apoderan de esta madre que está lejos de su amado hijo.

Rememoro la historia de mis sueños, esperanzas y aspiraciones, la que retraté para ti y tus hermanos. También la cobardía y las trampas del hombre taimado que, brutal y repetidamente, jugó con los sentimientos de una madre, no permitiendo a un niño alcanzar los amantes brazos maternos y evitando que ella lo visitara.

"Tal vez algún día entiendas la tristeza de tu madre y llegues a la conclusión de que la razón por la que busqué refugio en la tierra de otros, no fue por falta de amor"

Ante tu imagen, hablo de la rudeza de estos tiempos, la crueldad de esta historia y la rápida y dolorosa rotación del reloj. Sufro por estar lejos de ti y de tus hermanos. Tal vez algún día entiendas la tristeza de tu madre y llegues a la conclusión de que la razón por la que busqué refugio en la tierra de otros, no fue por falta de amor. Como millones de afganos, me vi forzada a emigrar y buscar refugio en otro país. En palabras de Hafez Shirazi: "Nos hemos refugiado aquí por la malvada maldición, no por la gloria o el honor".

¡Mi dulce niño! Hace unos días, con el mismo entusiasmo y júbilo que cuando estabas dentro de mí, el amor y la pasión de la maternidad creció en mi interior de nuevo y contemplé impaciente el momento que pondrá fin a la distancia que nos separa. Me hubiera encantado celebrar tu séptimo cumpleaños a tu lado, cortando una tarta, pero el monstruo durmiente despertó dentro de un hombre y me impidió estar junto a ti y a tus hermanos.

¡Ah! ¡Qué cruel es el hombre que rompe los lazos de amor entre una madre y su hijo, causando que pase las noches sin dormir, llorando audiblemente, derramando sus lágrimas, y haciendo que la tristeza se apodere de ella durante el día, cuando ve a niños de la edad de los suyos en las calles!

"Estoy convencida de que llegará el día en el que nos reuniremos y seremos felices juntos"

Cuando escucho que el sueño de reunirme contigo y tus hermanos podría no materializarse pronto, nada puede darme provocarme ninguna alegría. Te pido perdón por no haber sido una buena madre para ti, Baktash y Siavash. Por favor, cuida de tus hermanos y no permitas que mi distancia les haga daño. Mi querido Omar, te prometo que algún día esta tristeza que nos rompe el corazón terminará y, como dice el poeta, la cabaña del duelo se tornará en jardín.

Confía en tu madre. No aceptaré la derrota y me alzaré tras caer, una y otra vez, en mi empeño por alcanzar mis sueños, que son mi felicidad y la de mis niños. Tu madre es seguidora de las enseñanzas de Golda Meir, Gandhi, Anika, Merkel y cientos de mujeres y activistas que creen en la justicia y tienen grandes sueños e ideales. Estoy convencida de que llegará el día en el que nos reuniremos y seremos felices juntos, pero nunca perdonaré a aquellos que me están causando el dolor de esta interminable separación.

Feliz cumpleaños. Te envío mis bendiciones, mis deseos de larga vida y felicidad, mi querido Omar. Con amor, tu madre.