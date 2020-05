Práctica higienista para tiempos de covid-19

El pasado sábado 28/3/20, al hojear un diario digital ampliamente leído, tropecé con un artículo que argumentaba que la alimentación, por muy sana que fuera -dígase mediterránea, vegana o crudivegana- no fortalecía el sistema inmunitario y, por tanto, no influía en el curso de la actual epidemia. Estoy de acuerdo que este tipo de alimentación por sí sola, no puede resolverla, pero es un error despreciarla y seguir comiendo anárquicamente todo tipo de cosas, muchas de ellas mal llamadas alimentos.

Soy partidario y usuario de las prácticas higienistas, desde hace unos 50 años (voy a vivir en breve, Dios mediante, mis 78 años), que me han permitido erradicar en mi caso las gripes, catarros y todo tipo de infecciones en mis vías respiratorias, que anteriormente a esto me eran frecuentes. Dichas prácticas, nacidas hace cientos de años, han demostrado sobradamente que cualquier organismo con el terreno interno limpio y un normal sistema inmunitario, es una fortaleza inexpugnable para cualquier virus, que solo puede vivir y progresar en un medio interno lleno de toxinas. Luego, sí es importante, ante una situación como la actual, comer lo más limpio posible para no seguir agrediendo al organismo, generando innecesarios residuos del metabolismo que inunden nuestro medio interno o terreno, ensuciándolo y volviendo loco al sistema inmunitario que es incapaz en estos casos, de defendernos de la agresión vírica.

O sea que, lo primero es comer limpio, en contra de lo que decía el articulista en cuestión. Después, como medida preventiva, vamos a limpiar nuestro interior (células, linfa, sangre) recurriendo a procedimientos naturales auspiciados por el Higienismo, pues la química, tal y como plantea dicha 'práctica higienista', de no ser en un caso ya terminal en el que hay que recurrir a todo, solo va a agravar el problema. El consejo de la 'práctica higienista' en este caso, es ayunar de inmediato, lo mismo para prevenir como para eliminar el virus, si ya te ha invadido. Suelen ser suficientes tres días de cama o poco más, tomando solo agua no fría, como único aporte nutricional. El ayuno limpiará nuestro organismo y fortalecerá nuestro sistema inmunitario. Es el procedimiento más rápido, barato y eficaz. Esto facilitará el reposo necesario para que el organismo disponga de la energía suficiente para hacer actuar al sistema depurativo, así como el hecho de tomar toda el agua que nos pida, le ayudará a evacuar detritus y a no deshidratarnos.

Que nadie tema caer en desnutrición, si no lo está, ya que en una sociedad sobrealimentada como la nuestra, lo habitual es tener reservas más que suficientes para aguantar unos días. No obstante, el consejo de un experto en ayuno siempre será conveniente. Conozco varios médicos que lo son y como medida general, no es aconsejable ayunar en casos como embarazadas, niños, ancianos depauperados, convalecientes en general, gotosos, etc. En estos casos, o si no se quiere ayunar por cualquier causa, habrá que recurrir a las plantas medicinales, que nunca será tan barato, rápido y eficaz para realizar el mismo trabajo que el ayuno, pero que pueden intentarlo con muchas probabilidades de éxito. Hay plantas como el Lepidium latifolium, sobre el que un estudio de siete años de duración en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, publicado por la prestigiosa Revista Científica Molecular Carcinogenesis en 2018, demostró, entre otras cosas, que es capaz de limpiar el citoplasma (interior) celular. Ayudado por plantas depurativas, como la alcachofera, el rábano negro, las semillas de cardo mariano, el diente de león, el boldo, el desmodium, … solas o combinadas en productos ya existentes de varias marcas, pueden ayudar a depurar o limpiar el organismo ensuciado por los abusos dietéticos y energéticos, así como por los vicios del tabaco, el alcohol, las drogas y otros. A la vez, como ya hemos comentado, habría que emular la acción del ayuno sobre el sistema inmunitario, ayudándolo con plantas que lo estimulen. Tales pueden ser la equinácea, el tomillo, la capuchina o el propóleo que nos facilitan las abejas. No estoy garantizando nada. Tan sólo, relatando mi experiencia personal y desenado que a alguien ésta le pueda ayudar.

Dado que el ayuno está suficientemente demostrado que elimina toxinas existentes en el medio interno y favorece al sistema inmunitario, no habría en este sentido nada que demostrar. (Mattson MP et al., 2017; Longo VD et al., 2014; Castello L et al., 2010; Cheng CW et al., 2014)

Soria Natural está considerando solicitar al Ministerio de Sanidad autorización para realizar un estudio clínico en humanos que pueda avalar que productos de nuestra fabricación, como los comentados, son capaces de producir efectos similares a los del ayuno. Personalmente estoy convencido de ello, por las veces que los he usado, pero comprendo que mi sola experiencia no es suficiente.

Estoy diciendo todo esto, no por vender plantas, pues en estos momentos no somos capaces de atender a tanta demanda existente. Lo digo, intentando ayudar e informar según mi criterio y mi derecho constitucional a expresar mi opinión, al atribulado ser humano recluido en casa, angustiado por la incertidumbre de si le pillará “el bicho” y si la empresa en la que trabaja o su propio negocio tendrá que cerrar, obligado por las medidas, totalmente necesarias, decretadas por el gobierno llegados a este punto de la epidemia.

Las 'prácticas higienistas' a las que aludo, aplicadas masivamente cuando se vio venir la epidemia, en mi opinión hubieran hecho innecesarias tanto la reclusión como la ruina de tanta gente y la saturación de los hospitales. Ahora, todavía estamos a tiempo de ayudar a resolver el problema y tenerlo en cuenta cuando, sin duda alguna, se vuelva a presentar otra situación similar.

Y esto son lentejas, si quieres las tomas y sino las dejas.