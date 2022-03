Hace sólo unos años, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' no hubiera pasado los controles de calidad para ser emitido en un prime time de una cadena generalista de la talla de Telecinco. Porque es un concierto, no un programa de televisión con una realización y producción adecuadas para ser competitivo en horario de máxima audiencia. De hecho, los primeros planos de cámara se tambaleaban constantemente. No paraban de vibrar como si fuera una grabación improvisada. Las imágenes de las intérpretes con este tembleque eran sucias y animaban al zapping. Sin embargo, Mediaset ha decidido emitirlo en su franja estelar del viernes y, de paso, dejar vía libre al estreno de 'El Desafío' en Antena 3.

Por primera vez, el Deluxe no ha sonado a Deluxe y ha sido un concierto grabado con Rocío Jurado de protagonista. Rocío Jurado siempre es un espectáculo. También cuando es homenajeada por artistas de la talla de Pastora Soler, Sole Giménez, Rigoberta Bandini o Ruth Lorenzo, que realizó la propuesta televisiva más interesante de la noche. No sólo cantó, interpretó con los pétalos de una rosa que se resquebrajaban con la letra de la canción. El problema es cuando no existe una dirección artística detrás que arrope cada actuación para que cada número sea televisivo, pase a la posteridad y enganche a más audiencia. Simplemente ha sido una sucesión de canciones presentadas por Mercedes Milá, Isabel Jiménez y la colaboración especial de Yolanda Ramos, que realizó un monólogo al principio y, después, estuvo de reportera entre bambalinas.

Para remediar que la cita no estaba producida con gran calidad audiovisual, los de Sálvame han intentado con acierto que fluyera mejor el show incorporando rótulos, al estilo de 'Cachitos de hierro y cromo', que dinamizaban la pobre realización televisiva. Además, el relato se armaba con vídeos con declaraciones emblemáticas de Jurado. Lo malo, el propio Telecinco lleva repitiendo estos fragmentos durante semanas.

Resultado: el concierto se ha quedado en un 10,7 por ciento de cuota y 1.302.000 espectadores frente al 19.7 por ciento de cuota y 2.477.000 espectadores de 'El desafío' de Antena 3, un concurso de pruebas físicas que con un buen competidor es fácil de adelantar porque estéticamente también es oscuro para la noche de los viernes.

Es una buena noticia que Telecinco visibilice un concierto solidario y comprometido como 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' en prime time, pero al mismo tiempo este show deja el aprendizaje de que la experiencia visual es fundamental para que funcionen los programas a través de la emisión tradicional. La tele tradicional es competitiva cuando ofrece una calidez que no tienen grabaciones de Youtube. 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' no contaba con un envoltorio artístico con la preparación y producción necesarias para alcanzar el clímax de acontecimiento televisivo. Parecía más un concierto lowcost que se emite en una pequeña cadena temática que una motivación de viernes noche. Al final, para un musical no es suficiente con el reclamo de Rocío Carrasco hablando a su madre desde un gran palacio de deportes. Quizá esa baza también Telecinco la está quemando.