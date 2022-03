Por qué diseño biofílico está entre los 10 términos más buscados en Pinterest

No hace tanto que vivimos en ciudades y nos está enfermando. No es mi percepción, está demostrado que vivir en espacios grises y menos verdes enferma. Esta semana de días especiales de bosques, agua y clima pone en evidencia la desconexión que tenemos con la naturaleza. En mi caso es poca, desde que prioricé que mi lujo diario fuera pisar tierra todas las mañanas y compartirlo en redes para promoverlo. Ver vegetación nos hace sentir mejor a todos. Pero no solo verla, están también los sonidos, la luz... Lo que los japoneses conocen como baños de bosque o shirin yoku calma el alma y la energía (dos cosas que parecen lo mismo, pero que no lo son) en una envolvente que baja los niveles de cortisol y sube la dopamina. El diseño biofílico se promete salvador de las ciudades y espacios grises y poco verdes. Una necesidad arquitectónica y decorativa que salta a la luz como una de las diez palabras más buscadas de Pinterest.

En Madrid hay un gran ejemplo de diseño biofílico desde antes de que se pusiera de moda la palabra. La mini selva de la estación de Atocha da respiro a los viajeros con 7.000 plantas de unas 260 especies diferentes, entre las que no faltan la palmera real cubana o las míticas Monsteras que ahora vemos en casas, hoteles, oficinas de la mano de los ‘millenials’. Escaleras hechas jardines, techos florales, paredes ajardinadas… las plantas son la tendencia de numerosos estudios que demuestran que el diseño biofílico mejora la productividad, la concentración y la creatividad de los trabajadores, estudiantes y usuarios. Google y Amazon ya han plantado diseño biofílico en sus sedes. En España es Valencia con Actiu quien promueve esta variedad de entornos de trabajo alternativos en medio de jardines y árboles naturales, pues su energía es la que nos beneficia y no su espejo.

La palabra biofilia significa amor a la vida y lo vivo. Es nuestro sentido de conexión con la naturaleza. ¡Para qué nos iríamos de los pueblos a las ciudades!, pienso muchas veces. Bendito teletrabajo que da la oportunidad de volver al mundo rural, en el que no hay que construir naturaleza ficticia para “reconectar”, sino que se vive y pisa de forma natural. Yo a veces lo hago descalza. Se llama Grounding o Earthing, (ahora todo tiene un ‘ing’), aunque lo seguiré llamándolo “pisar tierra descalza”. Decirlo en inglés me lleva al mundo de las ideas y donde quiero estar es con los pies en la tierra, cargándome de su energía y descargando la mía de tanto móvil y ordenador.