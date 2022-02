Por mí, me retiro

No sé si tenéis algún amigo que se haya retirado a desconectar, comer de forma saludable, pasear entre gallinas o meditar en un lugar precioso para reencontrar el equilibrio de su vida. Yo quiero ser esa amiga que lo haga y de la que habléis. Retiros de bienestar es como se llaman estas mini vacaciones de moda y de fin de semana enfocadas a la salud mental, física y emocional, que pueden transcurrir junto a conocidos (si vas con más amigos) o desconocidos (que terminan siendo nuevas amistades). Junto a ellos se practican rutinas de meditación, ejercicio, alimentación saludable y terapias alternativas en hoteles o casas rurales.

Si se os está viniendo a la cabeza a Nueve perfectos desconocidos de Nicole Kidman, os diré que la serie, de prime video, sería como la peli de miedo de los retiros y las terapias. Y Comer, rezar, amar de Julia Roberts el cuento de hadas.

Hasta hace unos años, los retiros eran territorio exclusivo de 'hierbas' y 'élite'. Los primeros se concentraban en monasterios o talleres de fin de semana de reiki o constelaciones familiares a retirarse (tengo anécdotas divertidas de cada uno de los que hice). Los segundos, en súper hoteles a practicar el “lujo de rejuvenecer”. Vladimir Putin, Isabel Preysler, Julio Iglesias, Alejandro Sanz o Elsa Pataky los han practicado en varias ocasiones para adelgazar y combatir la edad con sus exclusivos tratamientos de belleza que pueden llegar hasta los 7.000 euros y en los que la comida que cuida la macrobiota es fundamental.

Hoy, proveniente de Estados Unidos donde perdieron el control del tiempo antes que nosotros, es el plan de vacaciones de bienestar de quienes queremos encontrarnos a nosotros y nos hemos perdido con las dinámicas de consumo y trabajo rápido. Algo tan básico como es comer, descansar y hacer deporte de forma relajada, algo que permanece en la vida rural, es raro de encontrar en las ciudades, en las que el tiempo es un lujo. Y el retiro es la cura de no poseerlo. Por eso estos retiros se hacen enmarcados en una zona rural o en plena naturaleza donde recuperar lo que ellos tienen.

"En breve hasta las despedidas de solteras se harán de retiro, vaticino"

Según los expertos, es cuando entramos en contacto con la naturaleza cuando paran los malos pensamientos, miedos, dudas, obligaciones y recordatorios a los que Juan Arance decidió dar la espalda como responsable de las colecciones de accesorios de firmas como Chanel o Louis Vuitton en París para poner en marcha los retiros de The Green Shelters. La aristócrata Teresa Sartorius también dejó atrás su vida de Nueva York con la nieta de Estée Lauder para convertirse, a sus 26 años, en una joven emprendedora con los retiros saludables en Extremadura de The Wellness Weekends. Silvia Casas, periodista y mujer del cantante Manu Tenorio, es embajadora de los retiros Reset Peace & Wellness 48h. También los hoteles boutique empiezan a incluir estos 'reseteos', como Can Beneït en Mallorca dedicado al agroturismo.

Aún sin ser para un público masivo, es tendencia en el mundo del bienestar. En breve hasta las despedidas de solteras se harán de retiro, vaticino. Vivir saludablemente engancha y yo, hoy mas que nunca, si me lo permiten me retiro. A mi pueblo a ser posible, a hacer lo de siempre.