Otra crisis que no podemos olvidar

En medio de una crisis sanitaria, que va a golpear duramente la economía y hará tambalear el orden mundial, parece que el cupo de dramas ha alcanzado su cuota. Pero al mismo tiempo somos más conscientes que nunca de la importancia que tienen conceptos como las medidas de prevención, los colectivos de riesgo o la vulnerabilidad. No hay nada como sentirlo en primera persona para que la retórica se convierta en una realidad palpable.

"Pronto veremos que nuestras costas desaparecen"

Por ello, hoy más que nunca, no podemos olvidar que hay otra crisis imparable, que nos espera a la vuelta de la esquina y sobre la que no podemos mirar para otro lado; la crisis climática. No es un futurible, ya está aquí, los incendios de Australia, la deforestación del Amazonas o la sequía en el Cuerno de África son solo algunos ejemplos de ello. Pero tampoco hay que irse tan lejos. España es uno de los países más vulnerables al cambio climático en Europa. Pronto veremos que nuestras costas desaparecen, que la biodiversidad se ve dañada y que el clima no tiene nada que ver con lo que recordábamos. Es la fauna, es la flora, pero también son las personas. No habrá nada ni nadie que no se vea afectado en mayor o en menor medida.

Estamos en un punto de inflexión. Ya no hay vuelta atrás. Es el momento de poner todas las medidas necesarias para minimizar, adaptar y mitigar los efectos del cambio climático. Por ello, hemos emprendido desde Oxfam Intermón, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, un litigio para que sea el Tribunal Supremo quien pida al Gobierno un mayor nivel de ambición en sus reducciones de emisiones. Necesitamos una economía más verde y no se puede esperar si no queremos otra crisis más.