España se estaría salvando de la sexta ola de la Covid. De momento. No pasa lo mismo en Alemania, Austria, Países Bajos, Gran Bretaña... Aquí aumentan los contagios, es cierto, pero los hospitales no lo están notando. De momento. Sí que lo sufre la atención primaria. Una de las razones, si no es la principal, es que España está por encima de la media de vacunados en Europa, y eso se nota.

A 15 de noviembre, había en España más de 37,4 millones de personas con la pauta completa, el 78,9% de la población. Con los que al menos tienen una dosis, se llega a 38,1 millones, el 80,4%. Se pueden extraer dos conclusiones: los contagios crecen más donde la gente se ha vacunado menos y el aumento de contagios no se traduce, si hay mucha gente vacunada, en colapso sanitario.

"Los que no se quieren vacunar no deberían poder actuar como los que sí que nos hemos vacunado"

Lo dicho son hechos. No es una opinión. Pero aún hay conciudadanos que siguen pensando, por ejemplo, que de las antenas de 5G emanan radiaciones que interactúan con las vacunas anti-Covid que nos administra el diablo.

Todo el mundo es libre de pensar lo que desee. Pero los que no se quieren vacunar no deberían poder actuar como los que sí que nos hemos vacunado. La vacunación debería ser obligatoria para los profesionales en contacto permanente con otras personas.

Tampoco debería permitirse la entrada a los no vacunados en transportes públicos, cines, etc. Lo que nos lleva al pasaporte Covid, que debería ser obligatorio. Sin más. Y ya tardamos.