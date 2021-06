La política es el arte de dialogar para alcanzar consensos y abordar los problemas y las inquietudes de la ciudadanía. El politiqueo es otra cosa muy distinta, es lo que practica la derecha en España cuando no gobierna y utiliza la crispación y la demagogia para inflamar a la sociedad con un discurso manipulado. No puede llamarse demócrata ni constitucionalista quien no acepta el resultado de las urnas y emplea el todo vale con intereses partidistas que nada tienen que ver con el interés general.

Ya lo hicieron utilizando de manera obscena el terrorismo de ETA para intentar erosionar al Gobierno del PSOE y después lo volvieron a repetir con Cataluña. “España se rompe”, vaticinaban los agoreros del Apocalipsis. Y nada de eso sucedió, sino todo lo contrario, porque el fin de ETA llegó con un Gobierno socialista y la sociedad vasca recuperó la paz y la convivencia después de décadas de violencia.

La derecha repite ahora esa misma estrategia catastrofista con la situación política catalana. Por eso conviene recordar de dónde venimos. Lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 acabó con la fractura de la sociedad y la frustración de la ciudadanía. Es un conflicto que tiene su origen en la campaña orquestada por el PP en 2006, con la recogida de firmas en contra el Estatuto de Autonomía catalán aprobado en referéndum y que en algunos artículos es un calco de otros estatutos autonómicos vigentes.

No es casual que todos los sucesos ocurridos en Cataluña que fracturaron aquella sociedad se produjeron cuando gobernado la derecha. Mejor dicho, cuando la derecha estaba en el poder, pero no gobernó porque no hicieron política. Generaron el problema cuando había un Gobierno socialista, lo mantuvieron vivo y no hicieron nada por solucionarlo cuando llegaron a La Moncloa porque eso les daba votos en el resto de España a costa de Cataluña. Su estrategia era atizar el miedo de que España se rompía y en esa mentira siguen instalados. Su discurso genera enfrentamiento entre territorios, pero si se les pregunta cuál es la solución que proponen, no responderán. Porque no hacen política, porque no tienen una alternativa más allá de la demagogia.

Lo suyo es intentar obtener el rédito político frente a una política de Estado que el PSOE ha practicado una y otra vez. Lo hicimos con Aznar en el Gobierno para luchar contra el terrorismo y lo volvimos a hacer con Rajoy con la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Porque entonces, como ahora, primaba el interés general, no el partidista, algo que el PP nunca ha entendido ni ha practicado.

Nadie puede negar la evidencia de que la situación política en Cataluña se fue degradando notablemente con los gobiernos del PP, una etapa en la que se celebró la consulta del 9 de octubre de 2014 y que fue en aumento hasta derivar en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. El presidente del Gobierno de la época era Mariano Rajoy.

Ahora es Pedro Sánchez quien está en La Moncloa y ha expresado su decisión de buscar soluciones a la herencia que recibió. Se trata de reparar la división social y política que creó el PP en diez años con una nueva etapa de diálogo que podría suponer la concesión de los indultos parciales a los presos en condiciones muy tasadas. Una medida prevista en la Constitución, plenamente legal y que todos los Gobiernos han aplicado desde que hay democracia.

La política y el diálogo han de servir para superar fracturas, reencontrarse y abrir un nuevo periodo de concordia y convivencia. Y es lo que va a hacer el Gobierno de España. Si el PSOE tiene 140 años de historia es porque ha sabido hacer política y tomar las decisiones importantes en los momentos fundamentales.

El Gobierno tomará su decisión en conciencia a favor de la convivencia de todos los catalanes y todos los españoles. La concordia, el diálogo, el entendimiento y el encuentro serán los principios que sustentarán la decisión del Consejo de Ministras/os.

Es importante mirar al futuro y aprender de los errores del pasado. Entre los valores de la Constitución no está ni la venganza, ni la revancha. Sí están el diálogo, la pluralidad y el respeto a la legalidad

Ha llegado el tiempo del diálogo para avanzar hacia el reencuentro. Mientras tanto, el PP sigue repitiendo su estrategia y se equivocan de nuevo. Porque repetir una mentira mil veces no la convierte en verdad.