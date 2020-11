¿Tiene Madrid más inmunidad que el resto de Comunidades?

La Directora de 20minutos, Encarna Samitier, me pregunta sobre esto. La respuesta la deberíamos tener todos, tenemos derecho a tenerla y la debería proporcionar el Ministerio de Sanidad. Es un dato clave para tomar decisiones con fundamento; decisiones que afectan a la salud, los derechos fundamentales y la economía de los españoles.

El dato del que partimos para realizar nuestra estimación es de final de junio, cuando terminó el Estudio de Seroprevalencia, un buen trabajo que se realizó en Atención Primaria y se dirigió desde el Instituto de Salud Carlos III. Vamos a intentar estimar cuál es la inmunidad de grupo en este momento, qué porcentaje de la población española está inmunizada ¿Es el diez por ciento, es el treinta por ciento? Este dato nos daría muchas pistas sobre lo que cabe esperar; e, insisto, es clave para la toma de decisiones, mucho más que la Incidencia Acumulada que tanto se pone de manifiesto en los medios. La estimación la vamos a hacer por Comunidades.

Hace unos días estimé, a raíz de las declaraciones del presidente Pedro Sánchez diciendo que hay tres millones de inmunizados, que estaban cerca de los cinco millones. Para ello partí de los resultados del Estudio de Seroprevalencia que después de analizar casi ciento setenta mil muestras de sangre de más de sesenta y cinco mil pacientes detectó anticuerpos en el 5,2%.

Dado que es una muestra significativa, bien diseñada por el INE, podemos extrapolar los resultados al total de la población, de modo que el 5,2% de la población, es decir, 2.447.000 residentes en España habían pasado la COVID. Por aquellas fechas, los casos confirmados eran algo menos de 250.000 por lo que, si los inmunizados eran casi dos millones y medio, se estaban detectando aproximadamente el 10% de los casos que realmente había. Dato que da idea, también de la precariedad de los sistemas de detección empleados.

Por aquellas fechas se hacían diariamente unos 25.000 test y ahora se vienen haciendo unos 150.000. Pues bien, la estimación que hacemos supone que hay proporcionalidad entre el número de test y el número de positivos; cuantos más test se hacen más positivos se detectan; si no se hace ningún test no se detecta ningún caso. Es claro que para estimar hay que simplificar: simplificamos, por ejemplo, al suponer que la situación sanitaria es similar en todo momento; se trata de una simplificación aceptable, que dejaría de serlo si la inmunidad alcanzara un mayor nivel, porque entonces, el número de casos reales bajaría y también el número de casos detectados para el mismo número de test, también lo haría. Por otra parte, el Estudio de Seroprevalencia terminó en junio por lo que sus resultados cogen no solo el periodo crítico de marzo y abril, sino también el periodo de menor incidencia de mayo y junio por lo que podemos extender la estimación en el tiempo.

Por tanto, si cuando se hacían 25.000 se detectaba el 10%, cuando se hacen 150.000 test, seis veces más, se detectará el 60%. Pero no; la cosa no es tan sencilla porque el número de test ha ido creciendo paulatinamente desde los veinticinco mil a los ciento cincuenta mil por lo que vamos a realizar los cálculos por semanas teniendo en cuenta los casos confirmados y los test realizados cada semana.

Lo que hacemos ahora, dado que el Estudio aporta datos por Comunidades, es seguir el mismo razonamiento. El 5,2% de inmunidad nacional se repartía de la siguiente forma entre las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Hemos estimado la seroprevalencia en cada Territorio para el 29 de octubre, último día del que disponíamos de datos fiables de casos y test en cada CCAA. Los resultados son estos:

Como siempre pasa a nivel estadístico, los resultados son más fiables cuanto mayores son las cantidades; cantidades de casos, de test y población en nuestro análisis. Es más fiable para Andalucía, Cataluña y Madrid y menos para Melilla, Ceuta, La Rioja, Cantabria y Navarra.

Así que, hasta que el Gobierno haga su tarea y siga con el estudio de seroprevalencia sistemático, hasta aquí podemos llegar. En Madrid, estimamos que casi un 23% de la población tiene inmunidad.

Los interesados en analizar el detalle, recogido en un Excel, pueden solicitarlo en @HiloCovid.