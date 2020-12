Irresponsabilidad

Supongo que habrán visto las largas colas que se han formado en aceras y calzadas de los principales ejes comerciales de Barcelona durante el puente. Hasta es posible que alguno de ustedes las haya padecido y/o protagonizado.

No soy nadie para decirles lo que está bien y lo que está mal, pero sí que les puedo decir que los epidemiólogos y autoridades varias esperan muy pronto la tercera ola de la pandemia, cuando apenas ni hemos terminado de salir de la segunda.

Lo razonable es no participar en nada que sea susceptible de formar aglomeraciones donde no se pueda mantener la distancia social de seguridad. Tampoco es recomendable ir a las terrazas de los bares ni a los restaurantes. ¿Por qué? Porque se habla, se ríe, se grita, se come y se bebe sin la mascarilla y, muchísimas veces, sin distancia.

Me parece que todavía no terminamos de entender o ver la gravedad de la pandemia que padecemos. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Miren, si colocáramos uno detrás del otro los ataúdes de todos los muertos que ha habido en España desde el mes de marzo hasta hoy, podríamos formar una línea que nos llevaría de la plaza de Catalunya, por ejemplo, hasta la frontera con Francia. Iríamos en coche y por la ventanilla solo veríamos ataúdes y ataúdes. Este sería nuestro paisaje.

Los muertos existen. Las familias destrozadas también y las secuelas que algunos padecen también. Hasta que no haya vacunas para todos van a morir, como mínimo, 20 mil personas más. ¿Nos apuntamos?