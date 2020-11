¿Es Hamilton el mejor piloto de la historia? No... ni falta que hace

La eterna y estéril polémica de si es o no el mejor de la historia sirve para cualquier deporte. Que si Messi o Cristiano, que si Maradona o Pelé, que si Jordan o LeBron, que si Rossi o Márquez, que si Nadal o... Nadal (que se agarre los machos quien se atreva a decir en público lo contrario)...

En la Fórmula 1 es un debate que vuelve de vez en cuando. Durante casi 40 años, nadie dudaba de que Juan Manuel Fangio fue el más grande. Y el que firma aún lo mantiene: el 'Chueco' no sólo ganó cinco Mundiales, sino que sobrevivió. Y eso supera cualquier hito que se consiga años después, dado que iban en auténticas bombas. Literalmente (un saludo a los libretistas), podían salir por los aires por una chispa.

Años después se habló de Ayrton Senna o Alain Prost, la eterna pelea entre compañeros de equipo. El brasileño murió, lo que siempre hace subir posiciones en cualquier ránking ("Dios me libre de los halagos cuando haya muerto", decía Luis Aragonés), pero también decían sus fans que trascendió por encima del 'Profesor'.

Para los millenials que han crecido con Fernando Alonso, Sebastian Vettel y ahora Lewis Hamilton, pocos dudan de que el británico ha superado con mucho a los dos anteriores. Los números son aplastantes... como también el dominio de Mercedes. Es un absoluto despropósito creer que tendría los mismos títulos con otro coche, y eso es así.

Hamilton ya es el piloto con más victorias, más poles, más podios y más Mundiales (empatado con Schumacher). Si sigue un año más (me he apostado melena a que no, es una pedrada personal), pocos dudan de que llegará al octavo. Con estos números en la mano, ¿alguien se atreve a decir que es el mejor de la historia? Pero, lo que es más interesante, ¿alguien se atreve a decir que no lo es?

No tengo respuesta, ni quiero. Insisto: para mi, el arriba firmante, detrás de Fangio, los demás. Y como las opiniones son tan personales como las ventosidades, que alguien se atreva a contradecirme. Pero si el deporte ha enseñado algo a sus aficionados es a disfrutar, más allá de los nombres. ¿O es que alguien se atreve a decir que no disfruta viendo a Verstappen, a Leclerc, a Sainz... o incluso al desastroso Stroll?