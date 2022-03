Me acuerdo para recordarles que nunca lo olvidaremos

"El miércoles habrá pleno con el presidente para explicar el estado de alarma. Solo iremos los de Madrid". Este es el mensaje que recibí el 16 de marzo de 2020 de un compañero de dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Parece mentira que hayan pasado ya dos años desde el inicio de la lucha contra la pandemia de la Covid-19. Dos años que nos han cambiado prácticamente todo: la manera de relacionarnos, nuestra forma de ocio, nuestros hábitos sanitarios e higiénicos… Dos años que parece que han sido dos décadas.

En estos 24 meses en España hemos visto papás tirando la basura disfrazados de superhéroes para animar al vecindario, vídeos caseros donde cada cual nos contaba cómo llevaba el confinamiento…y aplausos. Muchos aplausos.

Aplausos que venían a reconocer el inmenso trabajo que hacían nuestros equipos sanitarios cada día. Aplausos cálidos y solidarios para quienes combatían en primera línea al coronavirus. Aplausos que también recordaban a quienes la Covid nos arrebataba prematuramente.

Nos hemos acostumbrado a ver ahora los positivos en Covid como algo infinitamente menos peligroso que hace dos años. Y esto ha sido gracias a la ciencia y a la investigación, que consiguió una vacuna en tiempo récord. Se lo debemos todo a los científicos y a los investigadores que, trabajando infinidad de horas al día, consiguieron darnos la protección que necesitábamos frente al coronavirus.

Hoy también me acuerdo de nuestros mayores, de mi abuela que estaba en una residencia en Madrid. Del miedo, el temor y la incertidumbre que nos rodeaba aquellos meses. De cómo tratábamos de explicarles lo que ocurría, aunque tampoco lo teníamos del todo claro nosotros. Hoy me quiero acordar de ellos y de ellas.

Quiero acordarme especialmente de los mayores que fueron deliberadamente abandonados en las residencias. Hoy quiero acordarme de quienes dieron la orden en Madrid de no trasladar a los ancianos positivos a un hospital, salvo que tuvieran un seguro médico privado. Hoy quiero acordarme de quienes condenaron a un final en solitario a nuestros mayores porque no tenían un maldito seguro médico privado. Hoy me acuerdo de quienes firmaron el plan Ejecutivo autonómico de marzo de 2020, por el que se negó la asistencia hospitalaria a la inmensa mayoría de los 50.000 residentes que había en Madrid.

Hoy me acuerdo de ellos y de ellas. Me acuerdo para recordarles que nunca lo olvidaremos.