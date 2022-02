Cero sorpresas: la ultraderecha vuelve a tratar de vincular violencia con inmigración

Si los discursos de la señora Monasterio ya suelen ser vomitivos en general, cuando centra su intervención en tratar de vincular los hechos violentos con los migrantes o con los menores extranjeros vuelve a cruzar la línea que separa la decencia política de la bajeza moral.

Esta vez, ha sido Ayuso quien ha contestado con más dureza a la ultra de Vox. Esta vez, tocaba arena. El problema es que el discurso de la presidenta de una Comunidad no puede ir variando de una semana a otra según sople el viento mediático o político de su entorno.

No es incompatible tener un discurso serio en materia de seguridad a la vez que buscas una solución a medio y largo plazo. Un aumento de la presencia policial puntual puede ayudar a evitar que los hechos delictivos vuelvan a producirse. Pero hemos de abordar el problema con una perspectiva más amplia, más global.

Tenemos unos pocos distritos del sur de la ciudad de Madrid con tasas de absentismo escolar muy elevadas, acumulando casi el 75% del total de absentismo escolar de la ciudad de Madrid. Es ahí donde debemos intentar ahondar y revertir un problema que va camino de convertirse en estructural. Y el problema no es el origen de quienes allí residen, ni su condición económica, ni su nivel formativo. Es más, eso no tiene relevancia alguna, salvo para quienes pretenden fomentar un racismo que ya no brota por si solo en esta España diversa y tolerante.

Uno de los problemas es la falta de ocio alternativo. Es en estos barrios donde debemos impulsar políticas activas para nuestra juventud, políticas como la del Bono Cultural, propuesta ya aprobada en Consejo de Ministros y en el Congreso. Es justamente ahí donde debemos incidir. La juventud no huye de la cultura ni tampoco del ocio, pero necesita poder tener acceso a él y que ninguna renta baja se quede fuera de esa oportunidad.

Por eso, desde la izquierda madrileña pedimos que el Gobierno regional se ponga las pilas de una vez por todas y comience a crecer un futuro diferente para quienes vivimos en esta Comunidad.