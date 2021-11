Nos tocará demostrar que hay otro Madrid

La movilidad en las grandes ciudades lleva tiempo siendo uno de los retos al que las administraciones e instituciones públicas se ven obligadas a enfrentarse y no con demasiado acierto en algunos casos. No es un reto menor. España y Europa tienen una tendencia perversamente negativa: el éxodo rural. Una población cada vez más joven que viene a los grandes núcleos urbanos y que multiplica la demanda de servicios y recursos en las ya tensionadas grandes ciudades.

Pero no solo esto complica la situación en las grandes ciudades. La lucha contra el cambio climático hace de la gestión de la movilidad urbana un reto mayor. Hay ciudades que han visto un auténtico punto de inflexión en la pandemia, una llamada ineludible a afrontar con determinación este reto, como París o Londres. No así la Comunidad de Madrid. No con las dos principales administraciones lideradas por personas que no están en absoluto comprometidas con la llamada a la ‘lucha verde’. Ayuso y Almeida, presidenta y alcalde.

Solo en Madrid, cada año mueren cerca de dos mil personas a causa de la contaminación. Una contaminación cuya principal fuente es el tráfico rodado. Ni con esas, la administración conservadora se decide a actuar. Es más, más que avanzar, retrocedemos. Mientras esas ciudades europeas se encaminan a potenciar el uso del transporte público y a la reducción del acceso con vehículo privado al centro, la derecha madrileña se complace abriendo de nuevo espacios a los coches, teniendo tasas de tráfico nunca antes vistas.

Hay otro camino, un camino coordinado entre todas las ciudades europeas bajo el paraguas del compromiso ineludible de la lucha contra el cambio climático: impulsar, reforzar y mejorar las redes de transporte público y fomentar, también, nuevos hábitos saludables para su población. Uno de ellos es el uso de las bicicletas en la ciudad, pero que es incompatible con un tráfico como el que tenemos ahora mismo en ella.

Desde la izquierda hemos demostrado que hay otro modo de salir de una crisis económica, y nos tocará también demostrar que hay un Madrid diferente al que nos pinta la derecha.