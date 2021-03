Mi cabeza tiene un recuerdo recurrente durante estas semanas. Hace unos días, mi abuela recibió la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 y, sinceramente, hacía mucho tiempo que no sentía esperanza. La pandemia y todas sus tramas nos torturan a todos, todos los días, sobre todo a nuestros mayores, pero esos segundos que dura el pinchazo de la vacuna están abriendo ante nuestros abuelos y abuelas y, por extensión, ante nosotros, un rayo de esperanza que es fundamentalmente emocional y que nos acerca a esa sensación tan anhelada, recuperarnos y recuperar nuestra normalidad, aunque sea con matices.

“Tal día hizo un año”, me dijo, precisamente mi abuela cuando fui a verla hace unos días. Y sí, tal día hizo un año. Un año de ese momento. De ese momento del que a todos nos cuesta hablar. Hubo quienes se confinaron voluntariamente unos días antes, quienes apuraron hasta el final, pero de una manera u otra aquí estamos, un año después.

Al principio, todos vivíamos esto como una cuestión de semanas o de meses

Parecía imposible pensar en un año de mascarillas y de gel hidroalcohólico. Al principio, todos vivíamos esto como una cuestión de semanas o, como mucho, de meses, pero las circunstancias, como siempre, nos han vuelto a sobrepasar. Nuestro día a día ha terminado por convertirse en un auténtico thrillerque bien pudiéramos encontrarnos en alguna plataforma digital de contenidos audiovisuales, de esas que nos han ayudado tanto a sobrellevar el estar en casa. Solos, en muchos de los casos.

Este año pandémico nos está pasando factura a todos en nuestras rutinas, en nuestra forma de relacionarnos, algo que solo volverá a ser como antes gracias a la vacuna. De ahí la emoción de nuestros mayores o de nuestros sanitarios, esas voces cambiadas y esas lágrimas con los pinchazos son precisamente eso, el punto de no retorno del tramo de salida de este túnel. El final.

Y espero que, con todo eso, volvamos al calor humano porque me niego fervientemente a que renunciemos al tacto, a la cercanía. Me niego a no querer darle un abrazo a mis amigos o a mi familia, me niego a no contar nada al oído nunca o incluso a no compartir más un rato incómodo en el ascensor con algún vecino, sencillamente no estoy dispuesto. Y no es solo porque antes se pudiera y ya no. No se trata -solamente- del pataleo, sino que creo que esas actitudes y aptitudes nos definen como individuos y como sociedad, nos hacen ser quienes somos a unos niveles más profundos de lo que podemos llegar a imaginar.

Toda una generación de damnificados de Covid se enfrenta a unos potenciales problemas de salud mental

Aún se habla poco de asuntos como la salud mental vinculada a la pandemia, pero lo haremos y mucho. Toda una generación de damnificados de Covid se enfrenta a unos potenciales problemas de salud mental que habrá que gestionar, lo cual no será fácil, y es otro de los grandes retos a los que nos enfrentaremos como sociedad en los próximos meses. Un reto en el que estaremos siempre al pie del cañón.

Con todo esto en mente y con un objetivo sanitario que está por encima de todo y de todos, cabe preguntarse quiénes éramos preCovid, quiénes hemos sido durante y, sobre todo, quiénes queremos ser después.

Ojalá hayamos aprendido a ser mejores.