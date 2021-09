Soy del Madrid del "No pasarán". Tengo un nombre de origen árabe y un apellido castellano. La mitad de mi vida la pasé en el barrio vallecano de Santa Eugenia y esta segunda etapa, instalado en Rivas Vaciamadrid. Hijo de una patronista y un transportista. La política siempre ha estado presente en mi casa y, por lo tanto, no hubo ninguna sorpresa cuando empecé a los 14 años a colaborar con las Juventudes Socialistas.

Entiendo la política como una herramienta contra los privilegios que provocan las desigualdades, y la Comunidad de Madrid no es un lugar exento de unos y otras. Eso es algo con lo que todos y todas deberíamos estar comprometidos, sobre todo la juventud. Tenemos en la mano cambiar la Comunidad, entender que no está todo dicho, que es posible una sociedad más igualitaria y justa.

Cuando vuelven a resurgir con fuerza

los discursos de odio, Madrid se ha de convertir en la cuna de la generosidad

Madrid es un espacio de encuentro, un lugar donde la heterogeneidad es nuestra marca y la reivindicamos con orgullo. Una Comunidad abierta a cada ciudadano y ciudadana. Un lugar físico, político y emocional que construimos todas y todos, desde nuestras semejanzas y nuestras diferencias.

En un momento en el cual vuelven a resurgir con fuerza los discursos de odio y donde crece el individualismo, Madrid se ha de convertir en la cuna de resistencia de la generosidad. Frente a quienes quieren sembrar discordia, levantaremos un muro de solidaridad y empatía. Somos más quienes entendemos y queremos una sociedad abierta y plural, que permita a cada persona crecer sin ser señalada; una sociedad que no mira hacia otro lado cuando se comete una injusticia, que es comprensiva y amable con quienes más lo necesitan.

La política no consiste solo en luchar por los ideales, también en llegar al acuerdo con quien no defiende lo mismo que tú

Es por eso por lo que decidí implicarme en política. Hacen falta personas capaces de prestar atención a quien no piensa como tú, a quien no vota como tú. La política no consiste solo en luchar por los ideales, sino también en llegar al acuerdo con quien no defiende lo mismo que tú.

Quiero confrontar ideas desde el respeto, desde posiciones diferentes pero con una mirada enfocada en objetivos comunes. Y la justicia social ha de serlo. Trabajaremos para ello, no lo duden.