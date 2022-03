Sin mujeres no hay democracia

Vivimos en una anomalía temporal donde se niega lo evidente, donde se señala lo diferente y se criminaliza al vulnerable. El terraplanismo político existe y quienes lo representan ocupan escaños en el Congreso, en nuestra Asamblea regional, en nuestros ayuntamientos, en las tertulias televisivas y radiofónicas…

El negacionismo se hace notar en cada propuesta, en cada proposición, en cada negociación. La irrupción de una parte más radical de la derecha en el plano político no es una buena noticia para la democracia en general, pero para las mujeres en particular es un auténtico peligro.

"¡Bruja!", se escuchó en el hemiciclo hace unos meses. Un diputado insultaba a la socialista Laura Berja mientras intervenía en tribuna. Insultar a la portavoz socialista de Igualdad con el término "bruja". El insulto es, precisamente, lo que Vox ha traído a la política. Se puede confrontar, por supuesto, pero nunca entrar en la descalificación personal de quien está defendiendo un derecho que recoge nuestra Constitución en su Título Preliminar.

Sin embargo, el verdadero drama lo vivimos cuando las mujeres, las mujeres víctimas de violencia de género, tienen que ver cómo semana tras semana un grupo de privilegiados sociales y económicos suben a tribuna para negar una realidad que ellas viven a diario. Son esas mismas ‘élites’ sociales que niegan la brecha salarial entre hombres y mujeres –que se cifra en un 24% menos de poder adquisitivo de las mujeres–, o que niegan la existencia de los obstáculos que se encuentran las mujeres para poder seguir creciendo en su carrera profesional, donde tan solo contamos con un 27% de mujeres directivas.

Pues bien, un año más, este 8 de marzo no podemos quedarnos en casa, no podemos ver las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer desde nuestra casa. Este 8 de marzo todas y todos debemos sumarnos al grito unánime contra las violencias, las discriminaciones a las que se deben enfrentar diariamente las mujeres de nuestro país y del mundo. No es una lucha de ellas. Es una lucha que nos compete a todos, hombres y mujeres libres que alzamos nuestras voces para acabar, de una vez por todas, con la mayor injusticia de la historia: el machismo.

Como muy bien dice mi compañera y amiga Andrea Fernández, sin mujeres no hay democracia. Sin vosotras, compañeras libres y comprometidas, no podremos avanzar. Siempre a vuestro lado.