Nuevo año, nueva oportunidad

Comienzo el 2022 con el deseo de que sea un buen año para todos los lectores del diario 20minutos. Además, para muchos de nosotros, si nos preguntasen qué esperamos de este año nuevo, nuestro primer pensamiento se centraría en la pandemia y en esta última sexta ola, la de ómicron.

Por esta razón, hoy mi mente está con los equipos sanitarios que llevan años haciendo un grandísimo trabajo. No solo salvando vidas, sino también teniendo que responder a los bulos que cada día infestan nuestras redes sociales. Bulos que se comparten una y otra vez y que, finalmente, acaban siendo vistos como fuentes de información.

Por ellos, por ellas. Este año creo que todos debemos hacer una reflexión sobre qué está en nuestras manos para poder conseguir mejorar el clima político y social en nuestro país. El insulto se ha instalado en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid.

Dicen que la política sin pasión no es política. Lo cierto es que, por encima de la pasión, la política es respeto

Dicen que la política sin pasión no es política. Lo cierto es que, por encima de la pasión, la política es respeto. Respeto a quien piensa diferente, a quien siente diferente o quien simplemente no comparte nada contigo. Sin embargo, la derecha está instalada en la estrategia del derribo, de la zancadilla, del insulto. Una derecha que no ha apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez en nada, absolutamente en nada. Ni en los ERTE, ni en las medidas restrictivas que nos tuvimos que aplicar para frenar el virus.

Nadie niega que hayamos cometido errores, faltaría más. Todos y todas quienes tuvieron que tomar decisiones rápidas en momentos tensos y complejos pudimos cometer equivocaciones. Pero negar el acierto al adversario no es democrático, no es ético. Negar la legitimidad que tenemos en la izquierda al ganar las elecciones y, por consiguiente, de poder gobernar al haber obtenido los apoyos necesarios no es loable. Negar esto es negar la democracia y nuestra propia Constitución.

Este nuevo año va a ser una nueva prueba para demostrar si la derecha consigue estar a la altura de las circunstancias. Este año será el de la consolidación económica, laboral y sanitaria. A ver si tenemos suerte y recuperamos también a la derecha.