¿Nos roban a Madrid?

Tal cual. Ni corta ni perezosa. Isabel Díaz Ayuso terminaba el pleno de la Asamblea de Madrid acusando al Gobierno de España y, por ende, al resto de las comunidades autónomas y provincias de robar a Madrid. Ni más ni menos.

Si bien es cierto que cometo un error dando más espacio y contenido al sinsentido político de Isabel Díaz Ayuso, porque es lo que busca única y exclusivamente su equipo de comunicación; me veo obligado, como madrileño, a desmentir esas declaraciones. Pero no solo me veo obligado a desmentirlas por falsas y por tratar de ocupar un espacio político populista que ya hemos escuchado de algún que otro territorio, algo que debería contar con el rechazo del propio Partido Popular a nivel nacional.

El pasado miércoles, de la mano de la ministra María Jesús Montero, el Gobierno de la nación presentó los Presupuestos Generales del Estado con los que debemos afrontar la recuperación necesaria para el año 2022. Son, además, unos Presupuestos centrados en uno de los colectivos que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia sanitaria y de la consecuente crisis económica: la juventud.

Más de cien mil jóvenes madrileños se beneficiarán de la partida presupuestaria para becas y, como novedad, se crean las becas para aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la Administración Pública. Además, se crea el Bono Alquiler Joven para ayudarnos a poder independizarnos a través de una ayuda directa de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años con bajas retribuciones.

También se dispone de más de 320 millones de euros para construcción de vivienda, se incentiva la cultura por parte de los jóvenes con un bono cultural, del cual se van a beneficiar más de 75 mil jóvenes…

En definitiva, nada más lejos de la realidad. Frente a los eslóganes populistas, presupuestos realistas y comprometidos con la juventud madrileña. Es un auténtico orgullo poder tener un Gobierno que tiene en cuenta nuestras necesidades y que responde con propuestas serias y realistas.