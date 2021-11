Más acción y menos fotos con bocatas de calamares

Son muchas las claves o conclusiones que podemos sacar tras la llegada de la pandemia de la Covid-19 a nuestro país. No me refiero al empoderamiento y reforzamiento de los diferentes sistemas públicos que han sido nuestro escudo frente al virus, como la sanidad y la educación públicas; me refiero también a los efectos que las diferentes decisiones de confinamiento y de restricción de movimiento que hemos tenido que sufrir durante la mayor parte del año 2020 y parte de este mismo año.

Unos de los sectores más dañados por los cierres de fronteras y, por consiguiente, la imposibilidad de la llegada habitual de miles de turistas a nuestro país ha sido el turismo, que no debemos olvidar, es el principal sector económico de nuestro país con más del 13% del PIB. Fueron muchas las comunidades autónomas que sufrieron una caída tremenda de sus números como Canarias y las Islas Baleares (dos comunidades en las que la dependencia económica del turismo roza el 50% del PIB y el 40% del empleo).

Sin embargo, con los cierres perimetrales que impedían poder salir de nuestra comunidad nos dieron una clave también importante para Madrid: no solo buscamos salir de nuestras ciudades para irnos a otras capitales europeas o en busca de sol y playa. Todo lo contrario. Hemos comprobado que también hacemos turismo en nuestra propia comunidad, ya que lo que ofrece Madrid no solo gusta a los de fuera, también a los de dentro.

En Madrid deberían haber tomado nota y empezar a hacer planes propios para fomentar el turismo sostenible dentro de nuestra comunidad. Son muchos los activos turísticos que ofrecen nuestras ciudades y nuestros pueblos. Madrid cuenta con activos de altísimo valor.

Madrid cuenta con enormes atractivos turísticos en segmentos muy distintos. El golden triangle que forman el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Los teatros madrileños ofrecen seis días a la semana de representación continua de éxitos internacionales y, por supuesto, la oferta de ocio y compras en Madrid está al alcance de muy pocas ciudades. Alcalá es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, Chinchón sin serlo formalmente tiene todos los números para ello, la Sierra de Guadarrama ofrece espacios de naturaleza y turismo familiar de increíble valor que cada día festivo cuelgan el cartel de completo antes de media mañana. Todo ello con un aeropuerto internacional de primer nivel que nos conecta de forma directa con 172 aeropuertos del mundo entero, lo que nos convierte en un excelente destino de negocios y congresos, con unas infraestructuras hoteleras y de espacios únicas en Europa.

Una comunidad con tanto que ofrecer al mundo, pero con una presidenta empeñada en el bocadillo de calamares y la cerveza en lugar de tratar de transformar nuestra oferta turística para hacerla más sostenible, de más calidad y que genere mejores oportunidades.