El deseo frente a la realidad

Pablo Casado tiene mala suerte, es evidente. Lo que él hace es, sencillamente, seguir las doctrinas de la vieja escuela conservadora política: que las cosas vayan mal cuando gobierna la izquierda permite hacer una oposición dura y contundente. Ya lo hizo Aznar, también M. Rajoy. Me refiero a Mariano Rajoy, por si alguien aún en este país no sabe quien está detrás de ‘M. Rajoy’. Ambos criticaron y utilizaron las diferentes crisis económicas internacionales para achacarlas y culpabilizar a la izquierda y tratar de alimentar el mantra de que no sabemos gestionar.

Casado ha intentado hacer exactamente lo mismo, ha ido a Europa a hablar mal de nuestro país, ha tratado de alinearse con los países que pedían más medidas y recortes a España, ha tratado de sabotear los Fondos Europeos (cuya propuesta lideró Pedro Sánchez en Europa), se reúne con los embajadores europeos para hablar de un Gobierno radical sin rumbo ni dirección y, en un último grito de desesperación, acusa al Gobierno de repartir los fondos de manera partidista. Nada de esto se sostiene y, sobre todo, lo último: de las seis CCAA que más fondos reciben, hasta cuatro están gobernadas por el PP.

Pues bien, el último varapalo que se lleva este político de ciudad por la mañana, ganadero por la tarde y experto en energía solar por la noche ha sido el siguiente: los datos de desempleo y crecimiento de nuestro país. Con casi 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y con un crecimiento del 5% el año pasado, nuestro patriota conservador sigue anunciando el ocaso y la bancarrota de nuestro país. Que la realidad no le rompa ningún buen titular.

Los jóvenes que han dejado el paro, los y las pensionistas que han visto una subida del 2,5% en vez del 0,25 del modelo PP, las empresas que siguen a flote gracias a las ayudas durante la pandemia… todos y todas ellas se alegran de la buena senda que recupera España. La derecha y Casado seguirán cruzando los dedos para que algo de lo que han vaticinado catastróficamente se cumpla. Su patriotismo de hojalata.