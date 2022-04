La camisa de Macron

Una foto es más poderosa que cualquier eslogan de campaña. Eso lo saben muy bien en cualquier equipo de comunicación de cualquier líder. Y juegan con eso cuando las cosas van, digámoslo, un pelín ajustadas. Especialmente en una campaña electoral en la que lo que se juega es una reelección.

El equipo de Macron es consciente de que nada está asegurado de aquí al domingo. Que cualquier desliz, noticia, comentario, gesto malinterpretado puede hacer perder esa pequeña ventaja que ahora mismo le dan las encuestas respecto a la líder ultraderechista, Marine Le Pen. Y trabajan contra reloj, pensando y repensando todos los movimientos, mítines, encuentros y entrevistas que van a conceder de aquí al domingo. Cuidando al máximo las intervenciones de Macron, midiendo que nada falle…

No sé si esa imagen desviste a Macron de todo su elitismo o más bien provoca lo contrario

Por eso extraña que a nadie en el Elíseo le chirriara la foto del todavía presidente completamente descamisado, tirado literalmente sobre un sofá, sonriendo y mirando hacia no se sabe quién o qué. Qué buscaban con esa foto, qué querían transmitir, solo lo saben el fotógrafo, el director de campaña y el propio Macron. Si lo que querían era transmitir una imagen de cercanía, esa que se le presupone muy alejada al presidente francés de la realidad de muchos de sus posibles votantes, sinceramente, no sé si lo consiguieron. No sé si esa imagen desviste a Macron de todo su elitismo o más bien provoca lo contrario: la imagen de alguien sumamente relajado, demasiado, tanto que le da igual que le pillen con la camisa así y sonriendo. Seguramente una relajación que muchos franceses no se pueden permitir porque en su día a día no tienen ese minuto de relax ni de despreocupación.

Los fotógrafos oficiales de los presidentes han sido fundamentales en muchas campañas y en muchos gobiernos. Todos recordamos estos días el que tuvo Obama, Peter Souza. Ya estuvo en la etapa de Ronald Reagan y ya entonces supo convertir a un candidato que para muchos era un advenedizo en todo un presidente. Peter Souza logró que Obama, también tildado de elitista, diera una imagen de cercanía. Con su mujer, con sus hijas, con su perro en la Casa Blanca…Consiguió con sus instantáneas acercar una institución que para muchos estaba alejada de la realidad de los estadounidenses. Enseñar ese ‘otro Obama’ que solo su círculo más íntimo conocía.

Un analista político decía que una foto de Soaz valía más que cualquier mitin o tuit

La fotógrafa oficial de Macron, Soazig de la Moissonniére, lleva con él desde 2016. Y en este tiempo ha sabido dar en la diana: un analista político decía no hace mucho que una foto de Soaz valía más que cualquier mitin o tuit. La imagen de Macron al inicio de la campaña con sudadera y ojeras fue el mejor mensaje de que el presidente estaba preocupado por lo que ocurría en Ucrania. Una imagen presidenciable en toda regla. Mucho más que la de la camisa. Veremos si le funciona o no.