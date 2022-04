Objetivo, elegir novela

En la vida hay muchas cosas te pueden gustar, pero pocas son las que te acaban marcando. Hay novelas que dejan un vacío enorme cuando se cierra su última página. Una sensación de luto que se transforma en emoción, y posteriormente en un recuerdo. Decía Carlos Ruiz Zafón que "todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma", y esa cita se me quedó grabada cuando la leí en una de sus grandes obras como es Marina. He disfrutado de varias novelas, algunas mejores y otras peores, pero ninguna me hizo sentir tan involucrado como este trabajo de Zafón de finales de los años 90. De hecho, la primera vez que fui a Barcelona tras acabar el libro no pude resistir la tentación de pasear por el barrio de Sarrià, el paseo de la Bonanova, el colegio de los Jesuitas o la pastelería Foix de la plaza de ese mágico distrito. Marina entró en mí, y yo me dejé llevar por sus páginas sintiéndome Oscar Drai, el personaje principal. Un libro que se publicó poco antes de La sombra del viento y que, si se lee previamente al bestseller, se encuentra la esencia del verdadero autor que después nos sumergió con Daniel Sempere en el Cementerio de los libros olvidados.

Una vez conquistada la Semana Santa, comienza el último empujón antes de las codiciadas vacaciones veraniegas. Son unos meses en los que el buen tiempo empieza a dibujar sonrisas en los rostros de quienes arrastran la tez blanca del invierno. Entre puentes festivos, exámenes escolares, declaraciones de la renta y balances de temporada; se vislumbran fechas señaladas en el calendario de los amantes de la lectura. De Sant Jordi a la Feria del Libro de Madrid, donde los grandes lanzamientos esperan hacer su agosto, a poder ser antes de ese ansiado mes de descanso. Para muchos, es momento de elegir cuál será el próximo ejemplar que van a devorar cuando la rutina lo permita.

Los datos indican que en verano se venden un 35% más de libros, y que hasta seis de cada diez españoles aprovecha el tiempo libre en las vacaciones para esta afición. Las mujeres leen más que los hombres, y los géneros que destacan en esta estación del año son la novela histórica y la negra. Por suerte hay mucha oferta en el mercado, enganchadoras entrevistas a escritores y multitud de recomendaciones. Se viene la tarea de seleccionar cuál o cuáles serán los títulos afortunados de cada lector. No me veo en la potestad de influir con un trabajo u otro, porque cada cual tiene sus gustos y cuando se lee bajo consejo se influye inconscientemente. Una portada, un título, un autor o una sinopsis es materia suficiente para que entre por los ojos. Busca algo que te guste, después sabrás si te ha marcado.