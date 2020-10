Por un Barça donde el fútbol venza al independentismo

Hace años que una parte de la afición del Barça ha perdido la ilusión. No solo por ver que su equipo tira la toalla a la primera de cambio; que los jugadores no luchan en el césped, pero sí en los despachos; que los títulos no llegan, o que los directivos no son capaces de tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. También porque este deporte, que nos dio tantas alegrías no hace tantos años, cada día da más bandazos a convertirse en un aval político.

Es por ello que, aunque parezca muy pero que muy complicado –dado el perfil independentista de los candidatos mejor posicionados para suplir a Bartomeu– me atrevo a pedirles, como culé, una cosa: que el Camp Nou vuelva a ser escenario de diversión y no de cánticos discriminatorios.

Porque mezclar fútbol y política no soluciona ninguno de los problemas del Barça, tampoco los económicos.