El peor Gobierno de la historia democrática de este país tenía que tener, como no podía ser de otra manera, los peores Presupuestos de la historia. Hemos pasado de aquella repetitiva frase, esa que decía "no dejaremos a nadie atrás", a la única verdad que nos dirá Pedro Sánchez a todos: españoles, no dejaremos que nadie avance. Porque los Presupuestos que deberían ser de la recuperación se han convertido en los Presupuestos de la penalización, de la asfixia y del desastre.

Desgraciadamente, ni un solo sector de población se va a librar de la confiscación socialista de Sánchez. Autónomos, empresas, pymes, familias, jóvenes, emprendedores... Y no habrá bonos suficientes ni anuncios pomposos que consigan camuflar esto.

Los Presupuestos suponen una evidente falta de criterios objetivos en cuanto al reparto de inversiones entre regiones

Como tampoco conseguirá nuestro presidente camuflar sus nuevos agravios hacia Madrid y los madrileños. Estos Presupuestos suponen una evidente falta de criterios objetivos en cuanto al reparto de inversiones entre regiones. Para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos solamente merecen grandes inversiones y proyectos aquellas regiones cuyos líderes les rinden pleitesía, penalizando descaradamente a aquellas que no aceptamos imposiciones ni intervenciones, a aquellas regiones que han decidido libremente que no quieren socialismo, que quieren libertad.

Un capítulo más en esta intensa serie de ataques a la que, seguramente, Pablo Iglesias esté también enganchado. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se han convertido en una nueva declaración de intenciones de Pedro Sánchez contra su capital y contra los gobiernos del Partido Popular.

No deja de resultarme sorprendente el hecho de que los Presupuestos se hayan convertido en moneda de cambio de la terrible coalición que nos gobierna para asegurarse su continuidad en la Moncloa. En eso, y, por supuesto, en un irreparable castigo para las clases medias y trabajadoras, que soportan sobre sus espaldas el peso del Gobierno más caro de la historia de España. Un Gobierno que tiene ya sus horas contadas.