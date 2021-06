Estos meses ha habido una palabra que ha sonado con fuerza, seguro saben de lo que hablo. La libertad nos gusta a todos y ha quedado sobradamente demostrado tras el resultado de las elecciones del 4 de mayo, aunque, ¿sabemos exactamente qué implica ser libres?

Seré breve: tener un gobierno que apuesta por la libertad es tener opciones, porque la libertad conlleva que el ser humano pueda decidir. Parece simple, pero, créanme, hay mucho más detrás de esto.

Ser libres de poder elegir entre diversas alternativas, como ocurre en Madrid, es dotarnos del mayor poder posible, de la dignidad de no ser un número más sino una persona única e irrepetible. Elegir el mejor colegio porque tienes un amplio abanico de ofertas, el profesional o centro sanitario donde quieres tratarte, el medio de transporte que prefieras para moverte... elegir y ser responsables de nuestra decisión.

El socialismo no quiere que elijas. No le es cómodo que el individuo decida porque saben que, como dijo Margaret Thatcher, no elegiría socialismo. Prefieren decirte cómo tienes que moverte o a qué colegio has de ir. Los socialistas rechazan que puedas elegir aquello que consideras mejor para ti o para tu familia. Es más, ahora pretenden decirnos también lo que debemos comer y beber. Por supuesto, siempre bajo el paraguas de que lo hacen por nuestro bien, como si mereciéramos vivir siempre tutelados.

Afortunadamente, en Madrid hemos querido seguir siendo libres y no rehenes de unos burócratas que ansiaban controlarnos. Tenemos el mandato de seguir defendiendo la libertad de la que disfrutamos en nuestra comunidad. Precisamente porque la libertad no es solamente una palabra.