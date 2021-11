Las bicicletas son para la foto

Atrás quedaron aquellos días de verano, del sol madrileño y de las temperaturas que invitaban a alargar paseos y nuestra estancia al aire libre. Puede ser que sea fruto de la llegada repentina del frío a Madrid, pero no he vuelto a ver a aquellos que acudieron el primer día a la Asamblea en bicicleta volver a usarla para llegar a ella.

Al final, para eso quiere la izquierda las bicicletas. Única y exclusivamente para tener una bonita estampa, haciéndonos creer que son excelentes personas y que son los únicos que se preocupan por el medio ambiente. Aunque sea un día al año.

A la izquierda nunca le ha preocupado el medio ambiente como tal, sino como una herramienta más para imponer su ideología. Prohibiciones e imposiciones, tasas e impuestos, comunismo disfrazado de ecologismo. Porque su fin último es controlar hasta el último resquicio que quede en nuestras vidas de libertad.

"En Madrid no podrán usar la ecología para imponer sus políticas regresivas y prohibitivas"

Para la izquierda, los individuos libres somos auténticos peligros andantes, irresponsables y destructivos. Para ellos necesitamos ser salvados de nosotros mismos mediante la intervención de ellos, de esos seres de luz (solar, por supuesto) que se preocupan por todos nosotros.

Pero los datos no engañan: no les necesitamos. Para nada. Porque Madrid sin ellos es la región con menos emisiones de CO2 por habitante. Madrid sin ellos supone menos del 7% de las emisiones de CO2 de España, mientras somos el 20% del PIB y el 14% de la población. Madrid sin ellos tiene el mejor sistema de transporte público de España, que no para de crecer y de ser alternativa de movilidad para los madrileños. Madrid sin la izquierda es la región más verde, con un 48% de superficie protegida. Madrid sin la izquierda ha puesto en marcha el proyecto Arco Verde, la M-60 verde, con 200 kilómetros que conectarán toda la región. Madrid sin ellos es referente en el cuidado del medio ambiente sin restringir, sin tutelar, sin castigar ni penalizar.

En Madrid no podrán usar la ecología para imponer sus políticas regresivas y prohibitivas. Aquí siempre encontramos la respuesta en la libertad y la responsabilidad.