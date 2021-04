Las múltiples cuartas olas que amenazan a España por la covid

Aunque la cifra de Incidencia Acumulada (I. A.) a nivel nacional está creciendo lentamente desde hace unos días, la diferencia entre unos territorios y otros es notoria, y la cifra nacional refleja una media ponderada de 19 cifras que, en esta cuarta ola, son muy dispares.

Las ciudades autónomas han presentado a lo largo de la pandemia fuertes vaivenes en los indicadores; en una situación de crisis sanitaria, aunque la ratio de camas y UCI por habitante sean similares en todos los territorios, los sitios menos poblados, que tienen menos camas en valor absoluto tienen mayor saturación que los grandes núcleos de población con la misma ratio, pero más camas en valor absoluto. Por esta razón, Ceuta y Melilla, aunque aparecen en los gráficos, sus elevados valores deben considerarse con esta prevención.

Vamos a analizar dos indicadores cuyo valor actual da idea de la situación futura en un plazo de dos o tres semanas: I. A. a 14 días por 100.000 habitantes y positividad y otros dos cuyo valor da idea de la situación actual: porcentaje de ocupación de UCI e IRT (Indicador de Riesgo Territorial) que pondera en una sola cifra los indicadores que dan idea de la situación diaria: fallecidos cada día, e ingresados y porcentaje de ocupación de UCI y hospital cada día.

Concluiremos que en España no hay una ola, sino varias, como mínimo tres, y cada Comunidad está subida sobre la roja, la naranja o la azul. Y ahora que vislumbramos el final de la pandemia por medio de la vacunación ya no podemos decir lo mismo que decíamos en anteriores análisis de la primera, la segunda y la tercera ola; decíamos que nada garantizaba a los que tenían números bajos que en adelante no los tuvieran altos; ahora, sin embargo, hay CC AA que si hacen un último esfuerzo, podrán llegar al verano con indicadores contenidos, que es lo mismo que decir, con menos muertes.

"Las CC AA que han optado por conjugar más la economía y la libertad de acción de sus ciudadanos alcanzarán también la inmunidad, antes quizá, porque la inmunidad por contagio también suma"

Las CC AA que han optado por conjugar más la economía y la libertad de acción de sus ciudadanos alcanzarán también la inmunidad, antes quizá, porque la inmunidad por contagio también suma, pero con más muertes y más secuelas en su gente. Es seguro que ya no tendremos quinta ola con cifras de fallecidos tan elevadas.

Vamos con los indicadores que cuantifican lo que pasará en unas semanas.

Positividad

Positividad a 14 días, por Comunidades. LUIS BENEDICTO

Hemos hecho tres grupos: en rojo, aquellos territorios que tienen más de ocho positivos por cada 100 test realizados. En naranja, los que tienen entre 4 y 8. En azul los que tiene menos de cuatro: Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

La positividad es un indicador útil cuando se trata de una muestra significativa de la población del territorio: refleja más la realidad cuando se hacen rastreos no orientados que cuando se hacen rastreos en grupos a los que se testea porque se han dado casos previos.

Para dar una idea de lo que anuncia la positividad, tomemos, por ejemplo, Aragón, con más de once casos por cada cien test realizados, a fecha 8 de abril; la I.A. es de 190 y el porcentaje de ocupación de UCI del 18,10%. El 29 de diciembre Aragón tenía esa misma positividad, 11,6%, una I.A. de 205 y un porcentaje de ocupación de UCI del 19,1%; un mes después, el 27 de enero tenía una I.A. de 773 y, seis días después, el 2 de febrero, un porcentaje de ocupación de UCI del 39,8%. Es un ejemplo real que se pueden aplicar, también, las CCAA que tengan valores semejantes, ponderando siempre con el resto de indicadores.

Madrid, por ejemplo, tiene una positividad elevada, 9,93%, pero, además, tiene un porcentaje de ocupación de UCI del 38,6%. El antecedente para Madrid en Navidad se da el día 24 de diciembre, con positividad del 10%, I.A. de 377 y % de ocupación de UCI del 25,5%. El 28 de enero, en Madrid, la I.A. llegó a 995 y la ocupación de UCI alcanzó siete días después, el 4 de febrero, un 52,8%.

I.A. a 14 días por 100.000 habitantes

Incidencia acumulada a 14 días. LUIS BENEDICTO

Para el número de casos que se producen a lo largo de 14 días en grupos de cien mil habitantes en cada territorio, hemos hecho cuatro grupos. Quedan confirmadas las CC AA que tendrán una situación comparativamente mejor en un par de semanas: Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia, Canarias, Extremadura, Cantabria, por este orden.

También se confirman las que tendrán una situación peor (no incluyo a Ceuta y Melilla en la comparación): Madrid, con positividad de 9,93% e I.A de 315; País Vasco, con positividad de 8,96 e I.A. de 289;

Sin embargo, aparecen algunas contradicciones que solo podemos poner de manifiesto, pero no podemos explicar. Entre ellas, Navarra, con una positividad de 7,63% y una I.A. muy elevada de 379; Castilla la Mancha con una elevada positividad de 9,84% y una I.A. contenida de 135; Aragón, con elevada positividad, 11,57%, y una I.A de 190, claramente contradictoria.

En el caso de Aragón parece coherente con su antecedente próximo que hemos analizado más arriba: la vez anterior que tuvo esa positividad, el 29 de diciembre, la I.A. fue de 205. Así que concluimos que lo que no se da en la mayoría de los territorios, positividad elevada e I.A. media, sí se da en Aragón. Tiempo habrá para profundizar en explicaciones.

En Castilla la Mancha se han venido dando positividades muy elevadas, hasta del 33,6% el 19 de enero. Quizá la explicación tenga que ver con la realización de rastreos no representativos, sino orientados a grupos en los que se sabe que hay contagios.

En Navarra el antecedente cercano con positividad del 7,63% se dio el 7 de enero; hubo ese día I.A. de 241 y % de ocupación de UCI del 12%. La ocupación de UCI que hay en Navarra a 8 de abril es del 21,48%, por lo que no somos capaces de encontrar una explicación concluyente, más allá de suponer que los rastreos se hacen muy bien. La situación de Navarra atendiendo a su I.A. elevada y a su ocupación de UCI no tan elevada, pero también alta, parece indicar que aunque ahora surfea sobre la ola naranja, podría estar a punto de saltar a la roja.

Vamos ahora con los indicadores que dan idea de la situación sanitaria.

Porcentaje de ocupación de UCI

Porcentaje de ocupación UCI. LUIS BENEDICTO

El grupo en situación más delicada está formado por La Rioja, Cataluña, Madrid y Melilla y se destaca del resto con cifras muy altas, superiores en los cuatro casos al 35%. El grupo naranja tiene porcentajes entre el 15 y el 24%. Y las CC AA que tienen mejor situación son, por este orden, Galicia, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Indicador de Riesgo Territorial (IRT)

El IRT pondera en una sola cifra cinco indicadores: fallecidos y el número de hospitalizados e ingresados en UCI y sus respectivos porcentajes de ocupación por lo que se trata de un indicador integrado que refleja muy bien el riesgo actual, a día de hoy, en cada territorio.

IRT LUIS BENEDICTO

Se vuelve a poner de manifiesto que las Comunidades de Galicia, Murcia, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana tienen una situación sanitaria mejor que la mayoría y mucho mejor que las de Madrid, La Rioja y Cataluña.

Conclusiones

Dicho todo esto, en España estamos viviendo este penúltimo episodio de la pandemia a caballo de tres o cuatro olas. Las Comunidades que tienen ahora la peor situación son Madrid, La Rioja y Cataluña. De hecho, la Comunidad de Madrid, por su parte, tiene una situación difícil y se prevé peor en las próximas semanas. La Rioja y Cataluña tienen hoy una situación complicada y, según su positividad e I.A., pueden estar en el camino de contenerla.

Las que se sitúan en mejor situación son, por este orden, Galicia, Murcia, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana. Y todas ellas tienen buenas perspectivas en las próximas semanas. El resto de Comunidades tienen hoy una situación que no es buena, pero tampoco podemos calificar de mala. Sin embargo, en las próximas semanas hay varias cuyos indicadores tenderán a empeorar; sobre todo Navarra, País Vasco y Aragón.