Muertes de perro II

Te has ido, compañero. Nos has dejado. Te has marchado. Vuelas libre. Has comenzado el viaje. Corres por praderas de nubes. Que la tierra te sea leve. Que el viaje sea infinito. Espéranos ahí y sigue siendo el buen compañero que siempre fuiste. El mejor amigo, el más fiel. El que no pedía nada.

No hay amigo que me dure una semana. Eras como un humano sin aristas, sin compromisos, sin obligaciones, facturas y problemas. Te has ido. Dejas un vacío enorme. Dicen los sabios que desde que hay redes sociales, se mueren más los perros. Es posible.

Nos hemos acostumbrado a besar al perro. De hecho, hay un anuncio en la televisión que habla de los tipos de besos que le puedes dar a tu perro. Somos sentimientos. Todo es sentir. La realidad es lo que sientes. La verdad os hará sentimentales. Te he llamado hijo, perro mío. Te he llamado perro, hijo mío. Esta es mi realidad y la admito. Has sido mi hijo y te guardaré en la memoria triste de mi vida.

Me has dado lecciones de humanidad siendo perro. Me hubiera gustado ser perro para recibir lecciones de animalidad, pero no todo es posible. En tu naturaleza de perro, hijo mío, portabas un invisible reloj de arena con el tiempo restante de tu vida. Todos veíamos la rapidez en tu crecimiento, tus años multiplicados por nueve.

"No me imagino otra vida, no me imagino la felicidad sin ti"

Deberías ver desde allá donde estés los cientos de mensajes que he recibido en Facebook cuando he publicado tu foto. Me ayudan mucho. Dicen cosas muy bellas de ti. Quizá esto sea lo más fuerte que puedo decirte: no me imagino otra vida, no me imagino la felicidad sin ti. No me imagino la vida eterna sin ti.

La gente es buena. Nada de lo canino me es ajeno. Vuela libre. Quizá me tatúe tu huella. Sé feliz como siempre fuiste. Espéranos allá donde estés, perro bueno.