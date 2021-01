Tres motivos por los que es urgente el confinamiento total en toda España

En pocos días dejaremos de hablar del tiempo y nos centraremos de nuevo en el coronavirus, con el que llevamos conviviendo en España más de un año. En este periodo, los ciudadanos hemos aprendido mucho de biología elemental y de vacunas, sin embargo, hay conocimientos sencillos que todavía no hemos entendido bien y que influyen mucho en la transmisión del virus.

Entre los conocimientos asimilados está que el virus es muy peligroso para la salud, especialmente de los adultos y ancianos; la mayoría de los españoles ya saben que la cifra de algo más de 52.000 fallecidos que aporta el Ministerio de Sanidad, no se aproxima a los más de 80.000 muertes que según el Instituto Nacional de Estadística y el Registro Civil han fallecido en España por exceso respecto a la estadística de la última década.

Sabemos también que hasta que no alcancemos la Inmunidad de grupo no podremos volver a la normalidad y que para conseguir la inmunidad hay dos formas: contagiarse con el virus o vacunarse con una vacuna eficaz.

Entre las prácticas de contención consolidadas está el lavado de manos, el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia de seguridad. También es de general conocimiento que el contacto en interiores es considerablemente más peligroso que en exteriores.

¿Pero, cuáles son los conocimientos que no terminamos de asimilar?

Nos vamos a centrar solamente en tres.

1.- La I. A. a 14 días es un indicador muy insuficiente de la situación de la pandemia.

El 30 de noviembre el número de casos reconocidos oficialmente en España fue de 1.648.187. La cuarta ronda del estudio de seroprevalencia que se publicó el 15 de diciembre y se realizó durante la segunda quincena de noviembre, junto con las tres rondas anteriores que se terminaron en junio, cifra que en España el 9,9% de los residentes tienen anticuerpos, lo que es una prueba de que han estado contagiados; ese porcentaje suponen 4.660.000 casos, lo que quiere decir que se están diagnosticando, aproximadamente, uno de cada tres contagiados; lo que quiere decir que dos de cada tres contagiados no se someten a aislamiento; lo que quiere decir que nuestra gestión de la pandemia es muy deficiente.

Extremadura, que es ahora la región con la I.A. mayor, de 1.131 casos por 100.000 habitantes, en realidad tiene, con toda probabilidad, una incidencia de 3.190 casos por 100.000 habitantes.

Los otros indicadores que se miden: fallecidos, ingresados en UCI, ingresados en hospital y porcentajes de ocupación de UCI y hospital son muchísimo más precisos y significativos para dar idea de la situación; por esta razón IRT es un indicador mucho más apropiado del riesgo actual y futuro de la situación COVID.

2.- La Inmunidad de Grupo (IdG) influye en la probabilidad de contagio de los contactos. Hablando en términos estadísticos, si 10 amigos se reúnen en Madrid, donde la IdG está próxima al 20% y uno de los 10 está contagiado, la probabilidad de infectar a cualquiera de los otros 9 es ahora un 20% menor que cuando comenzó la pandemia y la IdG era el 0%, dado que, estadísticamente, de los 10 habrá 2 que ya tengan la inmunidad; y así sucesivamente, es decir, cuando un infectado vuelva a su UdC, la probabilidad de contagiar a algún miembro de la UdC es ahora un 20% menor que al principio de la pandemia.

Cuando se alcance la anhelada IdG del 70%, los contagios no terminarán, sino que se ralentizarán. Entonces, en una reunión de 10, habrá, estadísticamente, siete inmunizados a los que no se les podrá contagiar, de modo que si alguno de los otros tres se contagia, solo podría contagiar a 2 de los 10, por lo que la probabilidad de contagio sería del 20% (podría contagiar a 2 de 10) y respecto al inicio de la pandemia se habría reducido un 70% (no podría contagiar a 7 de 10).

3.- Los contagios son proporcionales a los contactos. Veamos esto con detenimiento porque es la clave para no repetir las actitudes que han alimentado esta Navidad la tercera ola y que van a provocar miles de muertes, el estrés sanitario y el nuevo confinamiento de la mayoría de la población.

Esta predicción se apoya en que el indicador que da información de los contagios que ha habido en los últimos 14 días y anuncia la gravedad de la situación en las próximas semanas ha subido el 76% en lo que llevamos de enero y cada día que pasa la pendiente ascendente se hace más pronunciada según revela la línea de tendencia.

IA acumulada y su evolución. Luis Benedicto

Y el IRT (Indicador de Riesgo Territorial) con su algoritmo ponderado de fallecidos, e ingresos y porcentajes de ocupación de UCI y hospital, ha crecido un 40% en lo que va de enero.

IRT en España Luis Benedicto

A las autoridades y a los ciudadanos nos conviene asimilar que las fiestas se celebran y celebrar supone más contactos, más estrechos. Se comprobó en verano, con la segunda ola; se ha venido comprobando en las fiestas locales -ver el análisis que hicimos de las fiestas de El Pilar en Zaragoza- y, ahora, estamos comprobando en directo que la Navidad se ha celebrado con profusión. Nuestro mes de diciembre, que comienza con un puente, y la excepcional duración de las fiestas de Navidad en España, muy superior a la de la mayoría de los países, propicia la explosión de contactos y, por tanto, de contagios. El 31 de diciembre es el día de mayor número de contactos del año; además, contactos muy estrechos y que, por tanto, producen muchos contagios; si se reúnen 10 amigos, se están reuniendo 10 Unidades de Convivencia (UdC) distintas y cuando cada uno de los 10 vuelve a su casa, si se ha contagiado, extiende el virus a otros miembros de su UdC.

Tanto los medios de comunicación como las autoridades deberían tener claro que la principal recomendación a los ciudadanos es que reduzcan sus contactos. Algún lema se les ocurrirá: “Atento al pacto: menos contacto”.

Ahora, toca sufrir las consecuencias de no haber hecho los deberes: no los han hecho las autoridades, a quienes les ha faltado contundencia en los anuncios y en las medidas y no los han hecho muchos ciudadanos que han incrementado considerablemente en Navidad el número de contactos.

¡A confinar toca!