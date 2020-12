¿Qué hace Madrid con la política de cohesión europea?

Esta semana celebramos el último Pleno del Parlamento Europeo de este fatídico año 2020, los eurodiputados/as debatiremos y aprobaremos el Presupuesto de la Unión Europea (Marco Financiero Plurianual), el Mecanismo vinculante de Estado de derecho y el famoso fondo de Reconstrucción (Next Generation UE), tan esperado desde España. Pero además de estos grandes instrumentos ya conocidos mediáticamente, cabe recordar que la primera medida tomada al principio de la pandemia, allá por el mes de marzo pasado (pero aún no implementada), fue la llamada REACT-UE.

Se trata de una modificación para dotar a los Estados miembros de recursos adicionales excepcionales y de normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, con el fin de fomentar la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de Covid-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. El llamado REACT-UE, que fue meses vista el primer instrumento anunciado por su presidenta en mayo de este año, llega esta semana a su votación en pleno y a partir de ahora se pondrá a disposición de las regiones europeas, entre ellas Madrid.

"La reconstrucción deberá ser social, verde y digital"

Ahora bien, la pregunta inevitable es si la Comunidad de Madrid cuenta con la capacidad técnica y la decisión política de absorber estos fondos. Si alguien del Gobierno de la Sra. Ayuso está pensando en proyectos específicos para absorber dichos recursos.

Estos programas de la política de cohesión europea, tales como el Fondo de Desarrollo Regional Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), se gestionan en coordinación con las CC AA.

REACT-UE complementa el efecto de las distintas medidas recogidas en la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (sendos paquetes IIRC e IIRC+, presentados en abril de 2020), y otorga a España y los demás Estados Miembros absoluta flexibilidad en el reparto de recursos de REACT-UE, canalizados a través del FSE, FEDER y FEAD.

La propuesta tiene como objetivo mitigar el impacto social y económico más inmediato tras la irrupción de la pandemia. Con un enfoque particular en las regiones y sectores más afectados, el instrumento pone a disposición de los Estados miembros 47.500 millones de euros (a precios de 2018) que se desplegarán a razón de 37.500 millones de euros en 2021 y 10.000 millones de euros en 2022, provenientes de los Fondos Estructurales.

Las ayudas deberán adjudicarse de acuerdo con el principio de asociación (“partnership principle”, por su denominación en inglés), implicando en el proceso de toma de decisiones tanto a las autoridades locales y regionales como a los organismos pertinentes que representan a la sociedad civil. Dada las relaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, mucho nos tememos que este principio no será de fácil ejecución. Pero lo que más nos tememos es que la sociedad civil, esos mal y peyorativamente llamados “chiringuitos” para una parte de los representantes de los madrileños/as en la Asamblea de Madrid, no serán tenidos en cuenta.

"Existe una gran necesidad de flexibilizar estos fondos en Madrid para que lo vivido en la Cañada Real no se produzca"

Esos chiringuitos, con la ayuda de fondos europeos, son justamente los que hacen posible en Madrid que las personas con discapacidad cuenten con algunas herramientas para encontrar empleo. Esos chiringuitos son por ejemplo los que hacen posibles talleres de protección y contención a las mujeres víctimas de violencia machista en Madrid, o los que hacen posibles miles de actividades de inclusión para ciertos colectivos vulnerables. Por ello es muy importante para la correcta absorción de estos fondos que se trabaje de forma coordinada con ellos, los famosos “chiringuitos del tercer sector” que, junto con las administraciones, han hecho posible gozar de un mínimo de protección social en la Comunidad de Madrid.

Sabemos que Madrid no es de las que más se benefician de la política de cohesión, dado que, como Navarra o País Vasco, sus indicadores de desarrollo son muy altos, pero justamente deberíamos centrarnos en la tremenda desigualdad de la región. Existe una gran necesidad de flexibilizar estos fondos para poder destinarlos a la reconstrucción social de la región, para que por ejemplo lo vivido desde hace días en la Cañada Real no se produzca, o al menos pueda solucionarse cuanto antes.

La Sra. Ayuso y su equipo deberían, pues, entender que en estos duros momentos de reconstrucción de la pandemia, es prioritario absorber recursos, no para continuar haciendo lo mismo, unir la política europea como carreteras, polideportivos, etc., sino que la reconstrucción deberá ser social, verde y digital, y eso obliga a una planificación distinta y muy coordinada con la sociedad civil (federaciones, asociaciones, sindicatos, etc.).

La aprobación de esta directiva busca flexibilizar al máximo el proceso, con el objetivo de asegurar un despliegue rápido de las inversiones. Del mismo modo, no se aplicarán a REACT-UE las condiciones ex-ante, los requisitos de concentración temática o el marco de rendimiento.

"[Es hora de que], de una vez por todas, [Madrid] se aparte de la confrontación partidaria"

Pese a entrar en vigor el año que viene, los colegisladores (Consejo de la UE y el Parlamento) han acordado que el instrumento pueda aplicarse de manera retroactiva, siendo elegibles para financiación los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020. Del mismo modo, el acuerdo abre la puerta a que “determinadas operaciones puedan ser elegibles a financiación en el transcurso de 2023”. Por ello es de todos esperar que la Comunidad de Madrid ya tuviese los proyectos para su presentación y poder absorber estas cantidades de dinero como una de las zonas de España donde más se han sentido los estragos de la paralización económica. La aplicación y dotación de REACT-UE dependen de la adopción formal del Parlamento y Consejo del Marco Financiero Plurianual. Así, el reglamento se ha tramitado de manera ágil sin suscitar excesivo debate, siendo acordado en comisión por los colegisladores de manera unánime.

Ahora toca esperar que la unanimidad que se alcanza en el Parlamento Europeo para aprobar temas urgentes que sirven a nuestras regiones, también se alcance en la Comunidad de Madrid y que, de una vez por todas, se aparte de la confrontación partidaria y se acuerde POLÍTICA de cohesión en mayúsculas.