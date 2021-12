Miss Beige, la extraña 'influencer' aún por descubrir

La primera vez que vi a Miss Beige fue en un vídeo que me saltó en Instagram. Caminaba por las aguas de Benidorm. A su alrededor, un retrato cristalino, más que el agua de la playa de Levante, del turismo masificado. Y no, el chapoteo de los bañistas no fue paralizado por la curiosidad de descubrir quién era la peculiar mujer vestida de arriba a abajo (de beige, claro) que estaba paseando entre ellos. Miss Beige no es discreta, pero da la sensación que tiene el superpoder de la invisibilidad.

Tuve que volver a ver el vídeo. Cómo los bañistas se lanzan al agua, cómo los empinados rascacielos de Benidorm se precipitan sobre el Mediterráneo, cómo de repente Miss Beige se gira y descubre su inquietante rostro frente a la cámara justo en el requiebro final de la sobreexplotada canción de 'La La Land' que pone banda sonora a este vídeo colgado en su Instagram (instagram.com/miss__beige). Y nadie la ve. Porque, en realidad, nadie está mirando más allá de su ombligo.

Miss Beige no protagoniza vídeos, crea historias con conceptos muy concretos que consiguen una fina radiografía de la sociedad. Sin palabras, sólo con la expresividad de la vida en su choque con este transgresor personaje que siempre viste con un vestido Beige, de ahí su nombre, y siempre lleva un inquietante e icónico martillo en el bolso.

El resultado es arte y sátira. Cuando Madrid se vuelve a llenar de autobombo de personajes populares en forma de Meninas, Miss Beige sale a la calle y va poniendo un explosivo ACME a las meninas pintarrajeadas por la fama más superficial. Sus publicaciones en las redes son la transgresión de pintar cómo somos sin necesidad de hablar a ninguna cámara. Sólo mirar. Desafiar.

En otra época, Miss Beige hubiera sido un personaje surgido de la televisión. Ahora no tendría cabida en la tele en abierto. Demasiado osado, demasiado disruptivo, demasiado de verdad. Por suerte, por el trampolín de redes de Instagram a veces se cuelan artistas que logran que su mirada se abra camino allá donde los medios de comunicación tradicionales de hoy no se atreven. Porque Miss Beige es el buen arte, ese performance pintoresco, bien diseñado, que nos termina delatando y, a la vez, estimulando.