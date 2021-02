Frente al populismo migratorio, soluciones

No es sencillo solucionar problemas en las sociedades actuales. Menos aún si estos problemas son complejos. Ofrecer soluciones mágicas a estos últimos en pleno siglo XXI es solo un ejercicio de populismo y demagogia, que no puede ni aproximarse a las raíces autenticas de dichos problemas.

Cuando la cuestión de la que hablamos son los movimientos migratorios provenientes del sur y este de África hacia Europa, el fenómeno pasa de ser considerado complejo a casi imposible de atajar. Más aún si las soluciones que se presentan pasan por las acciones de un único Estado.

Esto último fue lo que ocurrió este miércoles en el Congreso de los Diputados con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vox sobre migraciones. La pandemia mundial del COVID-19 y el cierre de otras vías de acceso al continente europeo han intensificado el movimiento migrante hacia el sur de España y Canarias, como hemos comprobado este otoño e invierno.

Definir estos flujos, como hacía la proposición de Vox, de “invasión migratoria”, “amenaza contra la Seguridad Nacional”, “dilución de la integridad española”, “islamización de la cultura y sociedad española” o “debilitación de nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y nuestra seguridad”, es de una tremenda irresponsabilidad.

Conviene recordar al partido ultraconservador que la responsabilidad de los cargos electos no es solo con sus simpatizantes y votantes, sino con todos los ciudadanos y las instituciones en las que están presentes. Y esa responsabilidad incluye no fomentar el odio entre los ciudadanos. No exacerbar los instintos de los que no son capaces de diferenciar entre el debate político, grueso en ocasiones, y la realidad. De cribar la información que se les presenta y escoger lo cierto y apartar la exageración.

El trazo grueso, la simplificación, la llamada de la tribu a toque de corneta, solo sirve para crear alarma social, enfrentamiento, crispación. La moción que debatimos ayer solo destilaba rabia, odio al diferente y mucho populismo barato. Pero sobre todo era profundamente irresponsable.

Denigrar a aquellos que quieren optar a una vida mejor que la que disponen en sus países de origen no resuelve el problema. Ellos son víctimas de las mafias que trafican con personas. Por cierto, las mismas mafias que trafican con armas, con drogas y financian el terrorismo internacional.

La situación que hemos vivido en nuestras islas y costas es dramática, sí. Dramática para los propios migrantes, que sufren días de incertidumbre sobre sus vidas y miedo a bordo de embarcaciones precarias, dramática para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ven obligadas, sin medios, a lidiar con oleada tras oleada de embarcaciones repletas, dramática para los ciudadanos españoles que ven atónitos esos desembarcos diarios y asisten perplejos a la construcción de campamentos improvisados junto a sus viviendas.

Y es verdad que el Gobierno de España no ha actuado con presteza, no se ha adelantado a los acontecimientos y siempre va a rebufo de la situación. Sorprende igualmente el silencio cómplice del socio principal de Sánchez, Unidas Podemos, otrora tan beligerante en estos asuntos.

El problema solo puede ser abordado desde el debate sereno de las posibles soluciones. Nunca de las definiciones, ni de las consecuencias de no solucionarlo. La obligación de los políticos es encontrarlas, debatirlas y consensuarlas. Aquí y en Europa, pues sin una política común de asilo y refugio no hay solución al problema, solo lo trasladamos de una costa a otra.

Es posible encontrar soluciones para una gestión de una migración legal, ordenada y controlada. Otros países, como Canadá, lo han hecho. Desde Ciudadanos hemos propuesto una aproximación basada en cinco pilares: Prevención de la migración en los países de origen y tránsito, Política de retorno legal y efectiva, Procedimientos rápidos de inclusión, Atracción del talento y emprendimiento de los migrantes y Mayor fortaleza de la UE en la gestión.

Hay lugar para el debate, pero basta de criminalizar al migrante, de meter miedo a los ciudadanos y sobre todo, de mirar hacia otro lado cuando tenemos frente a nosotros el horror de miles de ahogados en nuestros mares.

Es nuestra obligación buscar soluciones y trabajar, pero mociones como la que este miércoles presentó Vox son una irresponsabilidad muy peligrosa. No parece que fomentar el odio y encender mechas que luego no pueden controlarse sea una política responsable. O, quien sabe, quizás, en el fondo, sea eso lo que pretenden. En todo caso, no parece que a Trump le funcionara muy bien.